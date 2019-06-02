自由廣場》梅雨的英文是日本血統？

◎ 曾泰元

新聞報導「梅雨季『滯留鋒』週六接近台灣」。梅雨，來了！

教育部《重編國語辭典修訂本》是如此定義梅雨的：「中國南部五月至七月、日本南部六月及七月初所下的雨，因正值梅子成熟的時節，故稱為『梅雨』」。

近些年來，我專注於研究英文裡源自中文的詞語。2018年底，我對權威的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）做了全面普查，得到了500個左右的「漢源詞」，卻不見梅雨這個成員。

許多英文的文獻都把梅雨直譯為plum rains（做形容詞時用單數形，如plum rain season/period「梅雨季／期」）。梅雨是東亞特色，與中文高度吻合的英譯plum rains怎麼不是漢源詞？難不成是OED漏收？

非也。OED以複數形的plum rains收了梅雨，並說「偶爾也用單數形」（英文原文從略，下同）。然而問題是，OED認定plum rains是直譯自日文的「梅雨」，不是漢源詞。

怎麼會這樣？梅雨不是中國古代就有嗎？梅雨的說法不是中文固有的嗎？OED怎麼會做出這樣違反我們直覺的判斷？

持平而論，這就如同tofu（豆腐）以及其他許多類似的案例，雖然無奈，卻是事實。豆腐是中國古人發明的，距今已有兩千年的歷史，日本的豆腐由中國傳去，時間晚了千百年。然而英文的tofu的確是向日文借的，於1880年明治天皇時期進入英文，有明確的語料證據支撐。不少原產中國的概念事物，都是通過日文的仲介才為西方所知，讓人喟嘆。

回到梅雨。OED在詞源裡交代了plum rains的由來，說這個詞語「指的是每年此時梅子成熟」。OED給plum rains下的定義是「初夏和仲夏日本和中國南方的降雨或雨季」，和我們的理解相仿。

OED除了以直譯的plum rains收錄了梅雨，還在詞源裡要讀者點選超連結，參見日文音譯的bai-u。一個梅雨，兩種收錄，直譯、音譯兼有，令人訝異。

比起直譯的plum rains，OED對音譯bai-u的定義明顯簡略，梅雨的發生地中國未提：「初夏或仲夏日本的降雨或雨季」。至於原因，我估計是後出轉精：1972年OED的《補編》（Supplement）收錄了bai-u，之後就未曾修訂。2006年OED線上增收了plum rains，打磨了梅雨的定義，讓它更符合當今的客觀事實。

韋氏詞典（Marriam-Webster）也都收錄了梅雨的日文音譯bai-u，但未收直譯的plum rains。與OED不同的是，韋氏把bai-u作形容詞解，定義裡的雨季時間提早，地點多了中國：「與中國和日本的春季或初夏的雨季有關的」。

有趣的是，日本研究社的《新和英大辭典》第五版（2003）收了梅雨（ばいう）的英文，不過卻不是直譯的plum rains或音譯的bai-u，而是意譯的the rainy season「雨季」。

國家教育研究院的「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」收了35筆的梅雨英譯，出人意料的是，大部分是漢語拼音的mei-yu，佔了近一半的17個。上述的plum rain(s)佔了12個，bai-u佔了5個，還有一個是mold rains「霉雨」。

從中文的視角翻譯梅雨，我覺得應避免日本色彩鮮明的音譯詞bai-u，以較為中性的直譯詞plum rains為宜，甚至國教院推薦的mei-yu亦可考慮。須知，雖然詞典尚未收錄mei-yu，不過美國氣象學會（American Meteorological Society）看重我們，把mei-yu front（梅雨鋒面）列入他們的規範詞彙，我們怎麼可以彆彆扭扭，依舊缺乏自信呢？

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）

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