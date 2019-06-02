自由廣場》歐洲議會選舉與反建制意識崛起

◎ 王慶寧

本次歐洲議會選舉，有些外國媒體以反建制意識（anti-establishment)得勢來形容，亦即指民眾對於當今的主流政黨（亦即中偏左、中偏右，centre-left /centre-right）、政治制度、學術理論、企業財團、甚至是主流媒體的不信任態度越來越強大。

反建制意識的擴張，早在英國脫歐公投和美國川普勝選總統時即已看出端倪，只是主流媒體多以民粹主義來形容，使得許多人誤以為反建制思想只是出於意氣之爭的極端思想，卻忽略了民眾為何對現有制度不滿的根本原因。

例如造成多國經濟動盪的2008年金融海嘯，為何眾多政治人物或是學界專家沒有人事先預警？一群資深經濟學家稱之為「集體想像的錯誤」（failure of collective imagination ）（參見英國衛報的“This is how we let the credit crunch happen, Ma’am”），那這樣所謂的「菁英」(elites)又有什麼立場來指導人民應該留歐還是脫歐？而金融海嘯是因為銀行的貪婪所造成的，為什麼許多國家（例如英美）的作法是優先將稅收拿去拯救破產的銀行，而不是追究失職銀行家的法律責任，或是優先補助失業的百姓轉業或創業？而之後的巴拿馬文件案又爆出政治人物及企業財團利用海外帳戶來避稅的醜聞，這更加深民眾對於當今政商人物道德誠信的疑慮。

而企業復甦後又盛行以零工時合同（zero-hours contract）的方式來聘任員工，特別是在英國，以致員工沒有固定工時，端視企業需要才上工，所以也沒有基本薪資和福利，為什麼主流政黨沒有具體作為？而許多政府將稅收拿去保釋破產銀行後，形成財政赤字，為什麼是優先砍掉社會福利來撙節政府開支，而不是徵收富人稅、或是加強查緝企業財團的逃漏稅？這在在都加深民眾認為主流政黨考慮的不是一般民眾的權益，而是財團的利益。

諷刺的是，未加入歐盟的挪威，其經濟沒有受到金融海嘯的影響；未加入歐盟的冰島雖受到金融海嘯的影響，卻是復甦最快的國家之一（冰島讓破產的銀行倒閉，並起訴舞弊的銀行家），反觀歐盟國家的經濟復甦，卻是困難重重而曠日費時，這也讓人質疑歐盟這個龐然大物的彈性和靈活度。

另外，面對地球暖化和氣候變遷的議題，許多主流政黨又遲遲沒有對策，這更加深許多民眾的不滿，也對歐盟這個二戰後產物、其解決當今時代問題的能力有所懷疑，所以疑歐派(euro-skepticism)（歐盟也是既有制度的一種）和注重環保議題的綠黨也在這次歐洲議會選舉順勢崛起，擴大了反建制意識在歐盟的力量，雖然尚未達到壓倒性勝利，卻也讓親歐的主流政黨首次在歐洲議會裡未達絕對多數。

（作者業醫療資訊分析，台東市民）

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