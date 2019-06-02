自由廣場》民進黨如何「解恨」？

◎ 王俊傑

看到凱道上韓國瑜造勢場子的空拍圖，我有幾點看法：

一、人真的很多，而且不太像國民黨系統動員來的。依照歷來民調結果，以及國民黨全民調、不辦黨員投票的初選方式，韓國瑜幾乎篤定出線。除非王金平、郭台銘、朱立倫也能夠施展身手，辦一場同樣規模的造勢活動。

二、恨，向來是政黨輪替的最大力量。反年改、反同婚的保守勢力大集結，去年一一二四已經狠狠的教訓民進黨。這兩股力量，明年大選應該還是左右大局，總攬其責的蔡英文若出線競選連任，承受得起這股「恨」意的二度攻擊嗎？有解方嗎？若是賴清德出線，能弱化或轉移這股恨意嗎？

三、投票的行為心理學分析，重要性恐怕高過執政績效的比較，尤其在傳統媒體失勢的網路時代。找出比反年改、反同婚更大、更深的集體意識以供操作，恐怕是民進黨操盤者的重要課題。

四、「維持現狀」化解了台獨基本教義派的掣肘，但有沒有成功接收中間選民？接下來的親美或親中的路線選擇，能否有效以庶民語言取代意識形態的宣傳？「選舉綜藝化」這場戲，以蔡英文、賴清德的風格，怎麼玩？或者如何另闢戰場？

五、真要出險招，一是想辦法讓習近平失控，蔡英文已「被動證明」這招有效。二是以黨內互鬥「搶戲」，這不但難度高，而且只能意會，不方便講明了。

（作者曾任職廣告行銷主管，新北市民）

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