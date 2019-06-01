自由廣場》治安會報讓正義走出來

◎ 林書立

台北市警察保安大隊攔檢可疑車輛卻遭挑釁衝撞，警方開四槍嚇阻的案件，警政署長陳家欽力挺第一線員警執法，內政部長徐國勇同時嚴正宣示，針對未來妨害公務案件，一律嚴格取締，行政院治安會報時，院長蘇貞昌更關切警察執法尊嚴，指示執法過程中如有挑戰公權力的行為，請法務部地檢署檢察官「嚴辦、重辦、速辦」，以確立第一線執法者的威信。上級長官重視治安的力道，令很多人想起二○一八年美國普林斯頓大學評估聯邦警察資金每增加投資警政一美元，即可創造出一．六三美元的社會福利。

台灣警察的地位，不論是承襲清朝的綠營（漢人軍隊）改練巡警營，或是日治時期的警察管區制度，在歷史上都被冠上外來政權統治的窗口。光復初期的軍人轉任警察制度，也因歷史事件，產生嚴重警民對立。即使近年脫胎換骨，嚴格中立執行警務工作，仍未能在法治與司法上受到應有的尊重與支持。

然而警政工作，可以說是國家安全之外，政府最重要的任務。當警察拚命逮捕街頭的暴力鬥毆卻被起訴，面對不顧徒步區民眾安危，以轎車殺出一條血路而遭擊斃的犯嫌，長達六年的追訴警察責任，歷經以刑逼民的高額不合理民事賠償，在在傷害執法人員的士氣。

執法者的街頭立即逮捕行動，只是刑事正義系統的循環開端，社會上的每個人都清楚地看到警力資源的過度損耗，以及過於同情法庭上犯嫌的司法系統。尤其最近傳出犯嫌被不起訴後，反控警察的案例，此時此刻，雖是炎夏，社會對於司法的觀感以及警察機關的士氣，令警界心寒。

我們迫切需要向執法人員挹注對暴力宣戰的勇氣，尤其需要一個有效的刑事司法系統，向犯罪份子發出更嚴厲的追訴訊息，提升人民對刑事正義的期望。而被害的國家法益，更需要署長力挺、部長讚聲、院長甚至總統的支持。對於日前「行政院治安會報」警政署的專報、內政部力挺，以及院長的支持裁示，我們鐵血支持，期待發揮政府一體的力量，共同伸張執法尊嚴。

（作者為中央警察大學警察政策所博士生 ）

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