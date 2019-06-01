自由廣場》評仉桂美、江綺雯調查之反常

◎ 王輝生

台灣駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生不幸事件，暗潮依然洶湧，監察院由新黨籍的仉桂美及國民黨籍的江綺雯兩位監委，大張旗鼓的介入調查，鉅細靡遺的尋瑕伺隙，連工友都毫不放過，努力想挖出對謝長廷大使不利的新事證。然而，對於蘇處長往生前心靈糾結的活生生證據，卻視若無睹，處長在自殺前日給我的二通遺言「處置不當，連累謝大使，罪過」，「所言甚是，同感，但沒人聽進去」，及往生前三天給我的一通電郵「請教王博士，台灣自由客人數來源是那裡？」兩位柏台大人竟反常的置若罔聞，令人匪夷所思。

人之將死，其言也真，蘇處長往生的前一天寄給我的最後遺言，意簡言賅的訴說他連累謝大使的罪過感，及「誰也聽不進去」而百口莫辯的無奈感，這才是風波的關鍵，也是促使他走上絕路的癥結所在。

然而仉、江二位監委不但不加著墨，反而捨本逐末的在枝微細節上畫蛇添足，報告中指責謝大使沒有去關西機場救難，卻能去北海道解圍，是「非不能也，是不為也」。而事實真相是去年九月四日，因巨風暴雨，關西地區陸、海、空運完全停擺，而隔天一大早關西機場就主動的疏散滯留客，而且規定所有車輛只出不入，而滯留的三十幾名台灣客都是自由行散客，無從掌握人數，所以謝大使根本就無法於事發當天，也無須於隔天親往大阪（因為當晚就全數脫困）；即使能抵達大阪，也不能進入機場，如何大海撈針般的去探視台灣客？

九月六日，北海道又地牛大翻身，災情更為慘重，謝大使所幸坐鎮東京，得以在隔天的七日就排除萬難，前往災區，不眠不休的成功救出一千五百多名的台灣旅客，效率之高令人嘆服，仉、江二位監委卻隻字未提，其隱善揚惡的司馬昭之心，實在啟人疑竇。

監察院的此次調查，其劍指謝大使的斧鑿斑斑，但顯然徒勞無功，以致雷大雨小。然而，企圖藉由「批謝」以離間台日關係的陰謀者，似乎仍未偃旗息鼓，其天馬行空式的含沙射影故技，仍然綿綿不絕的此起彼落，使得在日本前線為台灣披荊斬棘的駐日指揮官多所掣肘、動輒得咎而疲於奔命。

蘇處長為我國駐日的第二把手，卻被自己人的口水巨浪所吞噬，日本ＮＨＫ為了汲取教訓，半年來，鍥而不捨的對相關人士明察暗訪，甚至遠赴沖繩及台灣取材，光是敝所就採訪了三次，所幸還原了大部分的真相。反而擁有公權力的台灣御史大人，卻避重就輕的選擇性辦案，不但未能釐清事件真相以昭公信，反而治絲益棼，招致其同僚監委們的集體質疑，更讓深知事件原由的旅日台僑心生不平。

為了台日友好的永續發展，更為了杜絕悲劇的重演，我們誠摯的呼籲國人，千萬不要使用「聽說、據說、想當然耳」等臆測式的骯髒步數，再度蹂躪踐踏戮力從公的駐日官員們。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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