自由廣場》高雄：一座心神不寧的城市？

◎ 林文彬

自從韓市長說「是的，我願意（選總統）」之後，高雄已然變成了一座心神不寧的城市。

高雄換新市長後確實火紅，快人快語，不管是梅毒說、妖怪說、傻瓜說，還是豬八戒說，政治百分百地愛分藍綠，亂誣別人等不堪入目、不倫不類的語詞都紛紛出籠，讓人驚覺這個城市在市長頻頻「代言」之下，突然消失了質樸、突然污衊了禮節。某種形式狂言妄語看似提高了聲量，其實卻削減了這座城市的陽光和以往因人保有最美麗的風景。恍如這個城市已然變成一座心神不寧的城市，令人迷惘。

其實，城市治理的本質，終究要回歸市民日常生活的打理，一個有主軸的城市不是天天打著陸客觀光、攤販經濟、農產訂單、口出狂言，把城市市儈化、江湖化、粗暴化，而忽視了庶民生活的日常。一個建立在沒有心神所在之處的城市，當然看不見城市的美好，只能找人代言，而不是用自己散發城市的魅力說話；只能幻想濃妝豔抹，招蜂引蝶，鉛華老逝，終而城市還是不被看見。

一八六五年，英國領事史溫侯「用心看高雄」，現打狗領事館保留的遺址，加上西子灣對岸旗津日本設立的燈塔，以及清政府旗后砲台等等，當這些名字、想像、欲望、記憶、死亡（如二十五淑女墓）和記號的浪潮湧入，城市就像海綿一般將它吸收，然後放大這座城市的含量。

回想二○○三年，筆者擔任里長策畫五間厝「白鶴陣」出遊墾丁二天一夜，但館主改選高雄，因為團員認為，高雄已變好玩了。不只如此，新建高級淨水場，二○○八年高捷開通，二○○九年舉辦世界運動會，後續高圖總館、流行音樂中心、會展中心、遊輪碼頭，帶給城市發展的轉變，讓高雄看見未來。

但現在的高雄，好像鬼頭鬼腦似地要不就是學中共以經逼政，要一紙銷售備忘錄就不惜拋棄主權，還要脅中央妥協；要不就是向中央回嗆為中國說話，為一國兩制鋪路，為中共代言，反對台灣獨立。

城市的變化，把原先看得見的城市反而變成看不見，把人文關懷的城市變成冷酷踐踏的叫囂，只看見城市又老又窮的陰暗面，但現在被隱藏的並不是他們刻意避開的眼睛，也不是目光之所不能及，而已是心神不在之處。

（作者為雲林縣議員，曾任虎尾鎮西安里里長）

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