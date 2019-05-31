自由廣場》正視台灣高教人才出走問題

◎ 戴伯芬

英國牛津經濟研究院發布「全球人才2021」報告，二○二一年台灣人才外流達世界第一，每十位外流者中，有六名是專業人才，在少子女化與高齡化影響下，台灣將成為人才缺乏最嚴重的國家之一，情況甚至比日本還嚴峻。

台灣的大學每年招收博士三四○○人，公費留學生一一○人，不論是公費或自費，土博士或洋博士，全都陷入就業市場緊縮的困境。年輕世代的高學歷人才，正經歷生命中最煎熬的選擇，在家蟄伏或成為低度就業人口？流亡中國或留滯台灣不穩定的高教市場中？

目前大專校院教師有半數年齡超過五十歲，學院的正職工作一位難求，資深教師想盡辦法延退或轉任，不論公、私立大學，學校提供年輕學者的職缺是用完即丟的專案教師，或者低薪兼任教師，中興大學甚至釋出無薪的兼任教師職缺，就是讓高學歷者勉強有個工作頭銜而已。

台灣不需要空間規劃設計的人才嗎？台大前後期畢業同學找不到適合的職位，赴中國工作者絡繹於途。台灣不需要高齡社會政策人才嗎？一位留學日本、主攻高齡社會的博士回國找不到正職，被迫去中國教學一年，受不了中國高教的思想控制，又回流繼續當兼任教師、教日文。台灣不需要原住民政策人才嗎？一位公費留學加拿大名校的博士，在中研院做完博士後研究後，正面臨學術職涯斷炊的危機。土博士沒就業行情，留洋博士找不到事，連國家萬中選一的公費留學人才都難以就業，顯示高學歷人才已成為國家教育政策失敗的受害者。

近來中國提出的新惠台政策，已從來台採購、投資與交流，轉向磁吸台灣人才與資金，包含台灣的科研機構或個別研究者可參與中國重點研究項目的申報，智產權可享有中國的智產獎勵，更加助長楚材晉用的效果。依科技部的調查，目前台灣未滿四十歲的外流人才以「中國大陸」為主要任教地區，比例已高達七十五％。

台灣教育問題已成為國安危機，在藍、綠總統初選內鬥之際，請大家共同檢視未來的總統參選人能否挽救台灣高教人才出走問題。

（作者為輔仁大學社會系教授，新前景公民智庫發起人）

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