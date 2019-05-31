自由廣場》澎湖的樹 要把根本顧好

◎ 冼義哲

「澎湖因為先天環境，植樹相當不易」，這是我們常聽見縣府的說詞，但真正使樹木難以生存的，是我們的政策、法令，還有政府的顢頇怠惰。

上週因文康都更案周邊工程，在中興電影院外又發生了樹木的慘劇，愛樹民眾經過便積極阻止施作，並向縣府提出認定受保護老樹的申請，但主管機關卻對程序毫無頭緒。

日前又有愛樹縣民發現中正堂旁道路拓寬及開闢工程大規模砍樹，而向負責的工務處反映，得到的答覆竟是「沒有計畫移植、交由廠商處理」。這都顯見樹木相關法規的不完備與不受重視，民眾也對縣府沒有信心。

回顧近年澎湖因缺乏「樹木保護管理自治條例」，屢屢造成樹災的問題，縣府經常罔顧責任與公益性而便宜行事，用無數藉口搪塞民眾的質疑，讓樹木淪為推土機下官商利益的祭品，成就政府永不停止的建設功績。

澎湖急需一部「樹木保護管理自治條例」，透過建立機制、法規，同時展開普查及資料建立，明訂「樹種選擇、種植規劃、移植等，皆應依據科學制定標準作業規範，違者重罰」；同時建立樹木電子身分證系統，定期監測、記錄樹木健康與安全狀況。

縣府也應將一公頃以上公園、綠地，興建、改建時採生態公園規劃設計，並邀請生態團體參與。此外，府內應成立委員會以統籌審核各局處紛雜的樹木工程與作業規範制定，ＮＧＯ團體、學者、專家需佔五十％以上，每月定期開會；樹木修剪ＳＯＰ可仿效台北市標準，明文禁止斷頭截頂修剪、獅尾修剪、修剪葉量超過二十五％、非分支點修剪。

官員不該只是嘴上說著植樹不易，現有的樹木就該顧好，「把根本顧好」才是愛樹正道。

（作者為澎湖青年陣線召集人、樹黨中央評議委員）

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