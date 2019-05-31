自由廣場》中選會主委值得吵？

◎ 陸裕麟

去年九合一大選選務混亂，甚至有邊投票、邊開票的情形，以致新任中選會主委的人事案備受關注，也讓在野黨找到發揮的空間。

國民黨標舉過去中選會主委皆由無黨籍出任，指的其實是法制化後，法制化前皆由內政部長或政務委員兼任。而法制化不過是近十年的事而已。即便歷經二○○四及二○○八年極具爭議的公投綁大選，中選會主委依然都是兼任職，不過就只是個統籌選舉庶務的當差。

法制化後的首任主委賴浩敏，上任不滿一年就「落跑」，高升去當司法院長；而後接任的張博雅同樣中途「落跑」，高升監察院長。這種形態的無黨籍人士就可謂超然中立？到底是拔類超群還是「尚書大人真機靈，風往哪邊吹就往哪邊擺」？

之後幾位主委更是存在感極低，都不如法制化前的黃石城主委，卸任後可以出幾本大部頭的書，訴說自己在中選會時多超然中立的豐功偉業。

只能說，中選會主委一職的政治化，是兩黨交賊的結果，國民黨立委需要舞台拚初選，民進黨政府找個位置擺人選。中選會主委負的僅是政治責任，而非法律責任。

選舉過程有沒有違法、選舉有沒有效，是由法院來裁判，從去年九合一選舉後，台北市長選舉的選舉官司便可知其一二。負政治責任的主委早就下台滾蛋，但有候選人仍在競選，只是場域換成了法院。

二○一四年地方選舉國民黨慘敗，二○一六年立委選舉在不分區名單同樣列了縣市長落選人，甚至是擺明要角逐二○一八年百里侯的人選，這難道不是「失敗者聯盟」、「復仇者聯盟」？至於有沒有人懼戰，那是另一個故事。

中央選舉委員本質就是政府行政體系的一環，受行政院監督，期待由神格人者出任一項政府公職，豈不怪哉！

（作者為國會助理，台中市民）

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