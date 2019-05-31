自由廣場》長期公債殖利率反轉警訊

◎ 曹耀鈞

近日美國公債市場指標十年期公債價格飆升，導致長期公債殖利率節節下滑，創下二○一七年九月以來的新低點，從利率的期限結構理論來看，正常情況下，短中長期殖利率應呈現從低到高的方向，才符合持有債券者的機會成本及風險成本，各年期殖利率本身的利率走向，也應有一定的平穩性。而如今長期債券的籌資成本，竟呈現下降的趨勢，且摜破前波低點。簡單來說，就是借出長期資金的投資人，目前寧願少賺，也願意借出資金。這種狀態如果搭配日後短中期利率的停滯或上升，就可能會出現短中長期利率交叉的異常狀況，這個時候才真正令人憂心，因為代表經濟景氣的悲觀甚至恐慌，將導致金融市場震盪的效果。

目前從國際情勢來看，歐洲有英國脫歐問題的糾纏，法國則是黃背心抗稅的騷亂，德國的失業率也攀升至六年來高點，經濟態勢呈現混沌。亞洲則存在著中美貿易爭端，就目前兩國關稅壁壘效果所產生的外部福利損失，也造成近期以來，亞洲各國主要股市紛紛回檔，尤其台灣股市五月份外資賣超金額將近一四○○億元，外資幾乎把今年元月以來的買超完全反手賣光，看得出國際投資資金有計畫地撤離亞洲股市，轉往債券市場避險的態勢，因此提醒國內投資人此刻不宜持投機心態貿然投入股市。

政府相關單位則應儘速成立專案小組，延請相關領域專家和智庫，善用這次中美貿易爭端，精準輔導引流回台的台商，對於特定戰略產業項目，給予優渥的資金融通與廠房土地的協助，以及相關行政輔助資源；當然同步也要慎防假台商的詐術，謹慎審查以免資源錯置，這些措施乃提早因應中美貿易爭端失控下的金融市場大震撼。至於近來股市下跌，偶有聽聞政府政策護盤的傳聞，吾人從歷史的觀點，再以目前的股價指數和經濟成長表現評估，提醒政府基金目前應不宜過度介入，讓股市適度反映其價格機能，等待日後有效時機做策略型的出手，才是政府介入金融市場四兩撥千斤的良策！

（作者為台灣透明組織研究員，管理學博士）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法