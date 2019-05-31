自由廣場》美中豈止貿易戰 是全面開戰

戰略夥伴→戰略對手

◎ 鍾秉霖

美中爭鬥越演越烈，國際組織包括Wi-Fi、SD記憶體、JEDEC，又將華為除名。其實光從貿易糾紛言，台、日、韓、德在八○年代中期，對美貿易大幅逆差，國內投資及市場封閉，以及智慧財產權侵權等，也曾遭遇美國嚴厲制裁，一樣適用貿易法三○一條款、關稅法三三七條款，超級三○一，加上一九八五年紐約廣場協議（Plaza Accord）等，造成台日韓都開放進口、降低關稅、貨幣大幅升值。

而美中之間貿易戰，美國也是在捍衛公平貿易，要求開放市場，並針對政府補貼、傾銷、智慧財產權侵權，課徵懲罰性關稅；尤其上個月WTO判定中國乃非市場經濟體（Non Market Economy Status），侵害國際間公平貿易關係，更給了會員國制裁中國的依據！

但是，這次美國對中國不一樣的是：美國已在兩年前修改其政策，中國成為美國戰略對手（從Strategic Partner改為Strategic Competitor）；所以討論美中糾紛時，絕不可侷限貿易關係。畢竟針對中國的滲透、竊取尖端技術，美國祭出國際緊急經濟權力法（IEEPA），授權總統就危害國家安全及外交政策利益事項進行制裁。美國乃以出口管理法EAA、EARs，對中國進行出口管制，針對與美國關聯的產品、技術及服務管制，再加上之前透過CFIUS嚴格管制中國在美國投資併購，這些完全與單純經貿脫鉤，而是從最高規格的國防、國安戰略方向出手！

再者，這些高科技具軍民兩用性質，與其相關的投資、出口若不嚴加控管，可能被運用在軍事武器之發展。尤其當中國不斷經由所謂一帶一路、南海軍事擴張、電子設備後門等，展現在全球遂行軍經霸權的野心，與改革開放初期韜光養晦的作風大相逕庭，這就開啟了美國對華為中興等之科技戰禁令，其後可能還包括監控廠、無人機廠、Face ID技術等。所以，依照出口管理法禁止項目規定，具有美國技術軟體來源之海外製造產品，也就被禁止出售給華為。

職是之故，台灣電子等相關產業還是要小心，別以為目前未影響，但若等到「美國技術含量」之要求降低百分比時，例如對恐怖主義或極權國家的百分比時，可能為時已晚。另外，台積電是否被禁止幫華為海思代工，或許已不重要，因為當ARM、高通、Quovo等被禁止賣給華為時，其大腦、心臟、神經、血管已被掐住，到底還有多少需要代工呢？

總之，台灣政府與業界，一定須瞭解，美中之間絕非單純貿易戰，時間也可能非常久！接著貿易戰的科技戰、貨幣戰、金融戰（財產凍結）、外交戰、戰略封鎖等，可能層出不窮，要做好隨時應變的準備。

（作者現職美商台港區法務主管）

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