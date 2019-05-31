自由廣場》看國民黨政客叫共匪爹娘

◎ 莊雄吉

中國軍機繞台示威、恐嚇台灣人民時，國民黨立委沈智慧竟然指稱，民進黨每天發布共軍戰機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經，唯恐兩岸不亂，目的只是為了選舉的私心。

另一個國民黨立委孔文吉，質詢時也脫口說出「憑什麼北京要放棄武統」。

國民黨國會議員敵我不分，地方議員也不遑多讓。苗栗縣南庄國中日前遭人踢爆，受到中國酒商的捐助，高舉涉及兩岸政治敏感字眼的布條，後來在輿論壓力下，南庄國中將中國酒商的捐款退回。沒想到，國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然竟在議會表示，「我不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽」、「誰給錢誰老大！」

國民黨這種「有錢便是爹，有奶便是娘」的民意代表、政治人物，從中央到地方都有，還橫跨政軍商媒甚至宗教、學校等，族繁不及備載，難怪台灣共諜抓不勝抓，還越抓階級越高，見錢眼開，只要價錢談攏，國家軍事機密出賣也無所謂。

台灣人血汗錢選議員、選縣市首長、甚至選總統，是要選來服務台灣社會大眾納稅公民，不是選你們來ＬＰ中國。結果，當初用「反攻大陸」欺騙台灣人的國民黨，現在變成「被大陸反攻」的中國ＬＰ黨！台灣人飼老鼠咬布袋，選你們來氣身惱命，真是不幸！

當今台灣最主要的敵人，對外是共匪中國，對內就是敵我不分的國民黨！台灣人一定要團結，讓國民黨倒台！讓他們去中國找爹找娘！

（作者為國防部財務官退役，台中市民）

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