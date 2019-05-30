社論》只靠念力如何拚經濟？

去年底九合一選舉民進黨大敗的主因之一，就是藍營打出經濟牌，例如「貨出去、人進來、高雄發大財」的簡單口號，就把綠營主政二十多年的鐵桶江山高雄一舉扳倒，而其溢出效應更造成綠營雪崩式潰敗。如今，對戰明年初總統大選，藍營顯然食髓知味，除了剛上任半年即想落跑的高雄市長韓國瑜在被動與主動之間扭捏作態，並且展現誦唸發大財的念力，意圖強攻總統寶座；另外富商郭台銘則以經營鴻海集團的成功經驗，大批蔡政府只會搞意識形態不會拚經濟，且自許為對台灣經濟振衰起敝的勝利者聯盟，希冀締造第一位商人總統的紀錄。

韓國瑜市長打著「政治零分、經濟一百分」為號召，頗能擄獲人心。遺憾的是，勝選之後的實際作為卻完全相反，腦袋裡充滿了政治狂想，對市政建設顯然未投注心力也不熟悉，以致面對議員質詢時，或以輕蔑態度答非所問，或者一問三不知，尤其對中央在高雄各項經建項目上的援助，甚至自己所提的自經區，大多不甚了了，反而三不五時就以被打壓者的姿態砲打中央，以累積個人的政治資源。而檢視其上任以來的「高雄發大財」政見，則除了頻頻出國簽署含有濃厚統戰色彩、卻不具履行之法律效力的數十億元採購意向書（MOU），其他似乎無所作為。因而面對外界質疑，竟然宣稱只要充滿念力大聲喊出「發大財」，就可心想事成。令人訝異的，這種只會唸拚經濟咒語的政治魔法師，拿不出實際成績單，居然想要更上一層樓，堪稱世界一大怪譚。

相較於韓國瑜的念力經濟學，郭董確實擁有企業經營實績，能夠把在鐵皮屋工廠起家的鴻海，變成全球電子組裝代工第一大廠，可謂白手起家的典範。但是，郭董之長處，恰好也是今日參選總統的短處。其一，郭董的鴻海雖遍布全球，但主要生產基地在中國，擁有百萬員工，為中國的經濟發展提供莫大助力，相對的在台灣約擁有一萬員工，差距百倍之多；且在台商紛紛回流之際，亦未見其在台灣有重大投資的動作。如此厚待中國卻忽視台灣的經營心態，如何說服選民，其之參選總統到底是為了台灣拚經濟？其二，鴻海股價最近跌勢不止，細究其癥結，乃是受到美中貿易戰之重大衝擊；而美中貿易戰亦是台灣經濟當前最大的挑戰。郭董提出的解決方案「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」，明顯建立在美中產業合作，而台灣繼續扮演接單生產的角色；但是，此種三贏的經濟方程式，根本背離了當前國際經貿氛圍。因此，此一解決方案既無法讓鴻海脫困，更不能讓台灣在美中貿易戰之中找到出路，選民如何放心將台灣交給其去經營？老子《道德經》有云：「治大國若烹小鮮」，反之若小鮮（鴻海）都不會烹煮，如何治理一個國家？易言之，鴻海應對美中貿易危機的表現，在在反映郭董對於台灣面對此一關鍵議題的處理能力；而近期鴻海的股價，顯然給了清楚的答案。

藍營的經濟牌之不可行，乃因彼等的拚經濟固然方法有別，但是把依靠中國施惠當成仙丹妙藥則並無二致；亦即，藍營的拚經濟實際上就是一張中國牌。以過去與未來的可能發展加以檢視，藍營打出的中國牌無異請鬼拿藥單，只會讓台灣經濟形勢更加險峻。近年台灣的經濟日趨低迷，其實與藍綠的執政能力並未有太大關連，乃是製造業外移導致產業的空洞化，造成就業與所得的停滯所致。因此，若欲重振經濟，只有一個法門，就是產業去中國化，回流本土，在台灣創造就業，才能解開經濟困局。再者，美中貿易戰是長期的、結構性的矛盾，且是體制與價值的選擇，並沒有和稀泥的空間，台灣只有加入捍衛自由市場與民主的美國隊，才能確保繁榮、安全與民主。可悲的是，藍營的參選人，有人在意識形態和族群認同上與中國一脈相承，有人則是與中國有重大利益連結，身家財產都掌握在中共手裡，因而，或是看不清大勢，或是看清了大勢卻脫身不了，深陷在中國的鐵籠之中，無法振翅高飛。這些人「拚經濟」，只會將自由台灣帶入中國鐵幕，台灣人豈能受騙上當？

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