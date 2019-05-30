自由廣場》《金恆煒專欄》民進黨自尋死路？！

民進黨中執會強行通過初選的「保英」決議，已澈底和「民主」、「進步」價值訣別；即使這個黨還能存留下來，即使還僭用原來的黨名，但實質上已成為「英黨」、中執會也是「英執會」，宛如被異形霸住。到底能不能橫行下去？其實也有討論的餘地。

民進黨中執會通過的三條決議，可以斬釘截鐵的斷言，完全是替蔡英文量身打造，是為了蔡英文贏得「初選」打造出「必勝」條件，好像百米比賽，先讓小英跑五十米才鳴槍，或如出考卷，只出小英拿手題，這樣不可思議的白天作弊，不只是全世界民主政黨所未有，也是民進黨曠古所未有。

中執會通過初選最後方案，怪的是竟遲遲沒有召開記者會，如此紛紛擾擾、眾所矚目的天大地大事件：黨主席沒有立刻出面向全民報告，一奇；連秘書長也不敢現身，二奇；長達兩個多小時留空，三奇；派出一個不知是什麼人的小咖照新聞稿唸一遍（倒很有小英風格），四奇；只附帶「轉告」黨主席一席話，五奇；最後沒有一個記者發問，六奇。有一奇已不可思議，何況有六？其中不是有愧就是有詐。這個初選反正是始也黑箱，終也黑箱，不過執政三年，變變變，民進黨已變成黑暗中的鬼魅。

澈底被計算、被暗算、被限制武器的賴清德或賴營，到底是打落門牙和血吞還是會反戈一擊？我們尚未知悉。但是如此賤招盡出的鳴槍起跑，是不是蔡勝負已定？不見得。

蔡英文在黨內初選可以作弊、可以使詐，可以踐踏民主程序、可以破壞初選規則，可以機關算盡操弄黨機器、可以玩弄黨中央於掌中。在「我拿槍，你拿刀」的不公平決鬥下，可能激起反作用，不平的正義怒火，會不會人同此心？越發同情備受打擊的弱者，而讓蔡英文的鐵算盤砸了。不要忘記初選只是戰役，大選才是戰爭；即使蔡英文狡計得逞，不擇手段贏得初選的獎品，卻可能是民進黨丟掉大選。這話怎說？只要支持者看不下去，蔡英文必敗，「割綠委」同時也會如火如荼展開。民進黨要面對的不只是總統、國會的潰敗，也要有亡黨的心理準備。

對賴清德而言，局勢已然絕境，退一萬步想，也不是最險惡。中執會的三決議，老實說贏面比賴先前提出的「三方案」要大，不啻中執會幫賴清德的承諾解套。這是一得。在如此險惡的不公平條件下，賴清德若而還能夠殺出一條血路，不只是讓英派「心服口服」而已，且也取到所有的籌碼，這是二得。在對手予取予求下，竟還能勝出！還有分裂的口實嗎？這是三得。

民進黨其實已與浮士德做了交易，讓渡了自己的靈魂。問題要回到哥德的警語：「就算要出賣靈魂，也要找個付得起價錢的。」蔡英文付得起還是付不起價錢？答案就在大選。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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