自由廣場》「火山爆發」納入演習

◎ 黃惟冰

中研院研究團隊經過長期監測，發現大屯火山的大油坑地區有週期性地震活動，平均大約每十八分鐘會重複出現。此外，依據Ｓ波陰影與Ｐ波緩達這兩項重要證據，也足以推斷台灣北部地殼下方存在一個岩漿庫，範圍約莫有四分之一個台北市的面積。再加上大屯火山還出現許多地鳴與噴氣活動，因此，團隊認定大屯火山為休眠活火山。

有鑑於此，政府除應加強觀測大屯火山的相關活動跡象，強化預警功能以外，更應將「大屯火山爆發」納入政軍兵推，或相關防救災的演習想定。畢竟，大屯火山位於北台灣中心位置，距離台北一○一不過十幾公里，光是周邊北北基三個城市的居住人口就直逼千萬，同時也是台灣的政治與經濟中心，曝險程度如此之高，面對火山活動威脅，絕對有防微杜漸、未雨綢繆的必要。

此外，一旦「大屯火山爆發」，首當其衝的最大危機當屬相去不遠的核一廠與核二廠，倘若火山活動影響反應爐的結構安全，乃至於導致高階核廢料的輻射外洩，試問台電與新北市政府可有應變措施？更別提處於封存狀態中的核四廠，難道還有重啟運轉的可能？火山活動天威難測，人類如何能夠做到萬無一失、滴水不漏，不知擁核團體與倡議人士又要怎麼保證？

總結而言，台灣本來就坐落於環太平洋火山帶上方，如今更證實大屯火山為活火山，不論從國家安全、能源安全，還是一般民眾的生命財產安全來考量，政府與全民都沒有掉以輕心的本錢，只有做最壞打算的準備。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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