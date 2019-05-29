社論》「一中發財夢」與「逃離中國潮」

為期五天四夜的「漢光卅五號」演習登場，空軍主力機種模擬西部基地遭到中國導彈襲擊，在預警機掩護及指揮下，大規模緊急轉場至東部的佳山、志航基地，堪稱近年罕見的實兵操演。另一方面，今年以來美國軍艦共通過台灣海峽五次，前三次在每月二十四日，四月則延後到二十八日。上週間，美方又證實兩艘軍艦在五月二十二日通過台灣海峽。一個月一次，約略相近的時間，美國軍艦通過台灣海峽儼然成了新常態。台美準備動作在在說明，「和平靠國防」才是維護台海安全的硬道理。

美國軍艦重返台海，意義重大。一九五○年韓戰爆發後，杜魯門總統下令第七艦隊協防台灣，一九五四年中美共同防禦條約宛如將此行政命令條約化，直到一九七九年中美建交方告終止。此事，對維護台灣安全至關緊要，但當時的總統府秘書長張群卻不無憂慮，預言國人將發生苟安偷惰的意識。中美建交，美國從台灣撤出武力，是跟兩岸和平解決爭議掛鉤的。「台灣關係法」便明言：「任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉─包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安全的威脅，而為美國所嚴重關切」。和平，從來不是天上掉下來的禮物。

於今回顧，中美建交，「台灣關係法」，鄧小平主導改革開放，在此大三角上層結構下，中國的對台政策，也從武力解放轉為和平統一。可以說，一九七九年美國武力雖然撤出台灣，但台灣來自中國的威脅表面上緩和了。不過，台海的和平假象，底下一直暗潮洶湧，中國從未放棄「以武逼統」，憑恃經濟茁長之勢，兩岸軍力平衡逐漸向中國傾斜。乃至於，中國在東海、台海、南海，不斷試圖手腳向外海伸得更長一些，就如一帶一路將中國的銳實力投置於越來越遠的戰略棋盤。而做為強國夢明珠的「中國製造二○二五」，更鋪陳一張挑戰美國霸權的「竊盜路徑圖」。

習近平「試圖將自身獨裁觸角伸到外面世界」（瑞典「尼瑞克日報」社論語），帝國夢為之圖窮匕見，於是「川普絕對是中國應該得到的美國總統」（「紐約時報」專欄作家佛里曼語）。中國經濟迅速崛起，其發展方向卻與美國當年的期待越走越偏，經濟發展並未觸動政治改革，江澤民、胡錦濤的軟威權趨勢，到了習近平逆轉為數位集權統治，對台灣的總攻擊質與量皆節節升高，且著手顛覆台灣民主，甚而挑戰美國的國際領導地位。如此意外劇本，導致川普對中發動貿易戰，並將台灣納入自由印太戰略，密度不斷增加地以軍艦自由航行台灣海峽，以平衡習近平的黷武主義。將近七十年後，第七艦隊協防台灣之舉，又重新展演在新的歷史場景，真是風水輪流轉。

只不過，風水轉回來，張群當年的警告，似乎也同樣迴盪在當今。習近平對台灣「拉藍打綠」，川普則提高對台灣的安全承諾。遺憾的是，新型態的苟安偷惰，也活生生地出現在危疑之秋，諸如「兩岸和平協議」、「九二共識定海神針」、「國防靠和平」、「不一定要抗中」等斯德哥爾摩症候群，傳染於某些政客之間，盡情隨「一個中國、一國兩制」的統戰心經起舞，同時以高分貝向台灣民眾催眠「一中發財夢」。殊不知，美中關係已從「全球化脈絡」質變為「新冷戰脈絡」，地緣政治正在板塊移動，貿易戰下「逃離中國潮」已成跨國企業新動向。

美國軍力重現台海，對台灣的啟示，不是從此西線無戰事，可以更無忌憚地「撲向」中國，而是台海的軍事形勢更加嚴峻，帝國野心暴露卻飽受貿易戰高壓的習近平，不論從歷史定位或鞏固權位的角度來看，都更有可能將進犯台灣之鋌而走險，當作轉移內部矛盾的一石兩鳥。所以，台灣本身的自衛能力，必須因此加強而非鬆懈，台灣應該致力於維持獨立現狀，壯大台灣經濟，善用戰略機會走向正常國家，絕不可在川普出招導致習近平內外交迫，包括美國英特爾、高通、博通和賽靈思，以及英國晶片設計巨擘安謀等大廠投入封鎖華為行列之際，讓台灣在上述政客吹起的煙幕中迷途而自毀長城。

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