自由廣場》鐵桿深綠，心情盪到谷底

◎ 凌博志

做為一個鐵桿深綠，經歷去年一一二四綠營雪崩式的慘敗，心情盪到谷底，至今未能平復。

本想就此停筆收心，不再評論政治，但眼見民進黨的總統初選走到今天，似乎二○○八年的憾事又要重演，忍不住又要跳出來說話。

綠營兩陣營壁壘分明，強烈對峙，激情和仇恨言論在網路擴散，一些自命「熟悉內情」的名嘴也在媒體上撩撥點火，更甚者，本來不該選邊站的黨公職，也毫不掩飾的各擁其主，儘管兩位競爭者公開呼籲支持者克制，但雙方言語暗藏機鋒，互不相讓，黨中央也無策化解，任其擺爛，一個自許有節有度、有規矩有紀律的政黨，因為太多的算計和利害，已經完全不顧形象，準備集體跳坑、自我毀滅。

二○一八年地方選舉後，蔡英文的滿意度和信任度雙創新低，立委補選也只在傳統綠營鐵票區保住席次，黨內幾位一向反蔡的大老和部分獨派社團不時掀波，要蔡放棄連任，在此背景下，人氣高且一直被認為有競爭力的賴清德出馬登記，在道理和黨章規制下，不能說沒有正當性。

但政治講究的不全是道德和理性，蔡賴之爭始於賴是否「突襲」登記，有無違背不挑戰小英誓言以及是否陷入賴清德否定「賴內閣」之矛盾，這些固是大是大非，值得討論，但接下來初選延或不延，要不要納入手機民調，何時走完初選等都屬雞零狗碎，借題發揮，說穿了不是算計，就是利益之爭。

現在最令人著急的是，弱勢的黨中央根本無力調處，寄望一位望重大老斡旋轉圜，卻不可得，眼見黨的內爭日熾，距離大選的勝望越來越遠，不禁哀歎：黨不想團結自己，莫怪人民選擇離開！

數日前，有位挺綠的朋友突發奇想，說此刻的民進黨應寄希望於賴清德，認為賴的聲望正處高峰，小英的民氣也已明顯回升，與其兩強相爭，落得魚死網破，何如賴用絕佳智慧，展現政治高度和器量，宣布尊重現任優先，退出初選，並力挺小英，如此，不僅黨的分裂可立即彌合，各方爭議也可立時消弭，二○二○小英連任，賴居高退讓，成為歷史美談，只是，此是「奇想」，不知會不會成真。

（作者為律師，前高雄地檢署檢察長）

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