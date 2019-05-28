鏗鏘集》重要的是台灣要贏

一九九六年，台灣的中華民國首度直選總統，李登輝繼之前代理蔣經國未竟任期，及國民大會選舉的任期，加上直選的四年任期，共十二年。理論上，他仍可參加直選連任，但在留下台、中「特殊兩國論」政治遺產後，交棒了。

李原以為二○○○年連戰會當選、繼任，並將中國國民黨台灣化。但，人算不如天算，宋楚瑜橫刀破了連戰大位之夢。陳水扁當選總統，而連戰心懷怨懟，與李登輝反目。在二○○四年，連宋搭檔競選，仍敗於陳水扁。從而，連戰背離台灣，趨附中國去了。中國國民黨在台灣民主化後並未認同台灣這個國家，未能脫離中國意理，甚至趨附共產中國。

陳水扁過早選總統，民進黨的權力梯隊亂了陣腳。林義雄選擇走一條不一樣的路。之前，彭明敏因與聲勢正隆的李登輝競選，台灣性被李瓜分，無緣總統大位。大老、老大角色錯亂，美麗島事件受刑人群被辯護律師群取代，律師也被取代。民進黨的世代秩序無法形成垂直傳統，派系的水平分立在權力傾軋中起落。被改革與改革，糾纏在中華民國這個妾身未明的國家羅網中，互相異位。

二○○八年，馬英九挾虛假眾望，連任兩屆總統。他若帶領中國國民黨台灣化，或將穩住民主化後中國國民黨的政權，會使本土的民進黨失去優勢。但他打擊地方派系並非潔癖，而是黨國體制的殖民性優越感。尊重台灣人民決定台灣前途的口號是虛假的招數，執政離離落落，只想尋求與中國的共識。完全執政、完全失敗。二○一六年政權再擺盪輪替給民進黨。

蔡英文在二○○八年，民進黨潰敗時，帶領民進黨。歷經一次總統大選失敗，一次新北市長選舉失敗，終於在二○一六年當選總統。之前，九合一地方選舉大勝，又挾太陽花運動之勢，形成完全執政的形勢。比起陳水扁總統並未有國會優勢，蔡英文的權力和責任考驗也更大。若民進黨失去政權，罪責重大。

陳水扁、馬英九都二連任，蔡英文當然也想要二連任。但二○一八年的九合一地方選舉，民進黨慘敗，危機與焦慮可以想見。三一六的時點，賴清德以卸任閣揆，作了競選總統的決定，弄皺了一池春水。既是責任的承擔，也是考驗。他甚至承諾，若初選失利，將全力支持蔡英文總統。

蔡英文為自己、為民進黨、為台灣，當仁不讓，但賴清德也有志力挽民進黨、台灣於狂瀾。民進黨陷於某種困境，初選一路走來，並不順遂。支持者人心惶惶，各種思考面向都有，其間也夾帶了人情事故，不盡純粹。政治的我要、我執，狀況百出。

重要的是台灣要贏，再者是民進黨要贏，再下來才是誰要贏。有時支持者更清楚，這是科學，也是藝術。民進黨的政治人物應給台灣人民值得期待的表現，這條路才會順遂。

（作者李敏勇，詩人）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法