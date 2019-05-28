自由廣場》回應「富人稅」

◎ 魏世昌

閱讀貴報讀者投書「評郭台銘『富人稅』構想」，筆者有不同看法。

作者黃會計師表示，台灣綜所稅最高稅率四十％，與鄰近國家所得稅率比較並不算低，如果主張「富人稅」，恐怕會嚇壞台商回國投資的意願。這裡出現一個怪問題：台灣的最高綜所稅率四十％，中國則有四十五％，何以多年來許多台資忙著前進中國？如今，台商卻又相繼將生產線撤出或是準備撤出中國？事實上，恐怕重要原因是中國工資、土地大漲，環保法規嚴苛，社福負擔日益沉重，早已喪失成本低廉的優勢，加上美中貿易戰日益緊繃，成為壓垮台商的最後一根稻草。稅率高低與否顯然不是資金動向的決定性因素。

作者又說，因為越南、印度、馬來西亞、泰國，甚至柬埔寨提供更低租稅的誘因，也會影響台商回台投資的意願。不過我倒認為，比起低租稅這因素，工資低廉、資源豐富、土地低廉以及市場規模，才應該是很多新興市場吸引台資的主因。

證據之一就是前述中國勞力等成本上漲，以及中美貿易戰提升關稅成本，許多台商考慮遷移，行政院也祭出鼓勵方案（當然包括租稅優惠和減免），然而根據中經院調查，多數台商最想要遷到東協，其次才是台灣；進一步調查那些不願意投資台灣的製造業，發現有三大主因：市場規模、政策不確定性與土地廠房取得。

可見租稅並非吸引台商回台投資的唯一條件，我們至多只能說稅負或高或低，只是觀察投資流向的一個因素而已。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

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