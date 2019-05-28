自由廣場》留學中國＝自誤前程

美中對峙 世局已變

◎ 吳哲文

近年來不時有特定媒體鼓吹家長將子女送往中國知名大學求學，也不乏各縣市高中名校校長老師為這類論調幫腔助勢，這些媒體的相關報導對中國各大學多所溢美，誇讚當地學生多用功努力、學習環境多競爭、台灣學生在當地也大開眼界之類的，這類「販賣競爭力焦慮」的報導，對長期受ROC黨國教育與親中媒體洗腦的部份台灣中產以上家長很有滲透力，加上中國政府刻意以降低申請門檻、增加獎助學金等政策手段籠絡，以致於據中國統計台灣高中名校生西進赴中國就讀大學的人數，在2011年到2017年期間成長竟達一倍之多、自六千人增加到一萬二千人，一時間對台灣高等教育界形成相當大的人才外流壓力。

但，近兩年的國際局勢卻有令「中國知名大學 = 競爭力與升學求職保證」的想像出現動搖的危機，2017年年底的美國國家安全戰略報告，不僅將中俄兩國視為潛在競爭對手，同時也將「偷竊智慧財產權跟不公平利用自由社會的創新」列為重大國安議題，據此表明將限制赴美國修習科學、技術、工程與數學(STEM)等學科求學的外國留學生簽證。隔年2018年6月的一份白宮智庫報告，更直指中國留學生是美國潛在國家安全威脅，同月起美國政府正式開始限縮航空、先進製造技術跟機器人等特定理工科的留學生簽證。今年以來，美國防堵中國留學生及學者的動作更是多到令人目不暇給，例如美國各大學院校對加入中國「千人計畫」的在美學者開始進行清洗，近日艾默里大學開除一名加入中國千人計畫的該校研究員，指控其隱匿中國資助及涉嫌盜竊技術就是一例。同時美國政府也已經開始用覆核的方式技術性延長中國籍赴美F類學生簽證、J類學術訪問簽證及H-1B工作簽證申請者的申請時程，變相技術性的使這些中國籍申請者知難而退。另外據傳美國各大高科技產業及特定高機敏產業如軍火、核能工業等廠商，也已經開始不收中國籍或中國背景的求職者。這些事實都在表明具有中國背景的求職者及碩博士班申請者與求學者，在美國的處境已經急轉直下，有急遽惡化的趨勢，未來隨著美中貿易戰逐步演變成包含科技戰在內的新冷戰，恐怕有中國背景的求職求學者在美國各大學院校及高科技等產業的處境，只會越來越困難與不堪。

在這樣的時局下，台灣的父母們應該三思，是否還要繼續將子女送往中國求學。且不論接下來中國國內的各種政治經濟社會風險，現在將子女送往中國求學已經無法滿足原本「高中名校→中國985或211大學→美國名校碩博班→美國或中國的好工作」的人生規劃想像了！

新冷戰正在以我們這個島國絕大多數人所無法想像的速度展開，未來隨著新冷戰雙方的邊界逐漸確定，也不會再有這種中國背景者可以坐享美國求學就業紅利的機會了！請不要再繼續維持不切實際的想像、誤了貴子弟的人生。

（作者任職文化產業，新北市民）

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