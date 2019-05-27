自由廣場》英國脫歐vs.查戈斯脫英

◎ 梁崇民

英國近年來飽受主權爭議之苦。2016年6月23日，英國通過脫歐公投之後，英國原本預計在2019年3月3月29日脫離歐盟，重新取回獨立主權。但人算不如天算，截至2019年5月，英國不但未完成脫歐程序，反而繼續留在歐盟之中，並且在5月23日舉行歐洲議會議員選舉，以比例代表制選出73名代表英國的歐洲議會議員，繼續參與歐盟事務。英國首相梅伊，未能如期完成脫歐任務，在腹背受敵，難以為繼的情況下，黯然宣布將於6月7日下台。

主權爭議，永遠是個燙手的山芋。目前英國一方面必須解決脫歐爭議，另一方面又必須解決查戈斯群島（Chagos）主權爭議。2019年5月22日（英國歐洲議會選舉前夕），聯合國大會（聯大）以116票贊成、6票反對（英、美、以色列、澳洲、匈牙利、馬爾地夫）、56票棄權（含德、法、等歐盟國家），決議通過英國應於最短期限內（至遲在六個月內）從查戈斯群島撤出，將該島主權歸還模里西斯（Mauritius / Île Maurice）。

查戈斯群島，位於馬爾地夫南方約500公里處，由多個環礁和小島所組成，總面積63平方公里，主島迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）面積約27平方公里。模里西斯位於馬達加斯加（非洲第一大島）東方900公里，距離非洲大陸約2,200公里。1717-1814年，模里西斯被法國管轄，迄今當地之語言、文化仍深受法國影響。

1814年，查戈斯被英國占領，1903年被併入英國殖民地模里西斯。1965年，英國與半自治的模里西斯簽約，以3百萬英鎊購得查戈斯，並在同年11月8日，將查戈斯和塞席爾（Seychelles）若干島嶼合併，成立英屬印度洋領地（British Indian Ocean Territory, BIOT）。在英美安全合作的特殊關係下，查戈斯成為英、美兩國在印度洋的重要軍事基地。美國中情局（CIA）在當地建有高設防監獄，囚禁威脅國家安全的重大罪犯。

1968年模里西斯獨立，成立模里西斯共和國（Republic of Mauritius），在1968-1973年間，約有2000名查戈斯原住民被驅逐出境。在國際社會日益重視人權的發展下，英國在1965年將查戈斯群島從模里西斯分割出來，並強迫原住民遷離，被國際法院及國際法專家視為非法行為，因為國際法不允許宗主國在前殖民地未獨立之前即將該領土切割。2019年2月25日，聯合國國際法院（ICJ）之諮詢意見指出，1965年英國不當分割模里西斯與查戈斯，應儘速將查戈斯歸還模里西斯。

聯大決議英國應將查戈斯群島歸還模里西斯：2019年5月22日，聯大決議重申聯合國國際法院之意見，認為查戈斯是模里西斯不可分割的一部份，並邀請聯合國及其專屬機構支持此一決議。聯大指出：英國在模里西斯去殖民化過程中，不當分割模里西斯與查戈斯，未尊重模里西斯人民之自由意願違反「民族自決」原則。聯大亦指出：之前被迫從查戈斯島遷移出去的原住民，將可重返查戈斯。在聯大決議並無強制力的情況下，目前聯合國希望藉由國際社會的壓力，促成英國與模里西斯談判合作，共同解決查戈斯主權爭議。

（作者為巴黎第一大學國際關係博士，輔仁大學教授）

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