自由廣場》岡山四百年移民史？

◎ 沈建德

五月二十五日有讀者投書「岡山欣欣市場 四百年移民活歷史」，文中提及：一、鄭成功是大規模武裝移民，二、鄭之部將劉國軒駐兵岡山，世代繁衍而成今日岡山的「劉厝里」，作為呼籲保存欣欣市場為文化資產的依據。是否為文化資產暫且不論，但作者有關鄭成功移民屯墾的說法，歷史檔案記載並非如此。

就第一點而言，隨鄭成功來台者存活三萬一千人，鄭滅被遣回中國者超過四萬二千人，記於《清聖祖實錄》及《東華錄》，證明移民不存在，都是平埔族。再看一六六四年鄭入台三年後所繪之「台灣軍備圖」，顯示鄭成功已控制並漢化地區，有安平、小香洋民社（關廟）、半路竹民社（路竹）、後紅仔民社（岡山後紅）。根據一六八三年首任台灣府知府蔣毓英等編纂的《臺灣府志》記載，鄭氏遺留的漢化番民有三萬○二二九人，主要是分佈於上述南台南及北高雄；未漢化番口八一○八人，分佈於豬山番（嘉義諸羅山）、目加喇員番（善化目加溜灣）、哆吧思戎土社（橋頭）、下淡水番（屏東新園）、琅橋番（恆春）等。

就第二點而言，岡山「劉厝里」不會是劉國軒後代。因前述《清聖祖實錄》及《東華錄》均記載：劉國軒及明裔俱令赴京。且根據《安平縣雜記》，番，原無姓氏，清乾隆間招撫歸化，委用潘、金、劉三姓官員，如是潘官所招，一概隨同姓潘；金官所撫，一盡姓金；劉官所撫，一盡姓劉。「劉厝里」恐是劉官所撫。

岡山人不知歷史，去年十一月十五日國民黨高雄市長候選人韓國瑜在岡山「夜襲」造勢，歌詞中，台灣人被捅心臟；而路竹王金平去中國「認祖」說，「中華是阮心中的日頭」，更讓台灣人尊嚴掃地。不知史，絕其智；不讀史，無以言；慟！

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，現為有機自耕農，https://www.facebook.com/TPGOF）

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