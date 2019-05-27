自由廣場》城市採礦 談手機回收、稀有金屬

◎ 陳信文

在充斥著台灣本土政治新聞的媒體中，自由時報週日以近半版的大篇幅介紹手機回收與提煉稀有金屬的重要議題，值得鼓勵。

筆者曾於二○一三年應邀參加荷蘭舉辦的「在資源有限的世界中的材料（Materials in a resource-constrained world）」會議，約略超過七十％的演講就是環繞著「手機回收、稀有金屬與城市採礦」。所謂城市採礦（Urban mining），就是從人類使用過的產品中，回收有用的金屬再利用的概念。毫無疑問的，手機回收是城市採礦非常重要的一部分。

不過城市採礦的重要性，除了環境與經濟上的議題之外，尚有國家安全上的考量。歐盟經評估指出十四種原物料（raw materials）關鍵性物料，主要是因其生產與進口主要集中於歐盟外之少數國家。此十四種關鍵性物料（EU critical 14）分別為銻（Sb）、鈹（Be）、鈷（Co）、螢石（fluorspar）、鎵（Ga）、鍺（Ge）、石墨（graphite）、銦（In）、鎂（Mg）、鈮（Nb）、鉑屬金屬（platinum group metals）、稀土（rare earths）、鉭（Ta）與鎢（W）。而手機與電器產品回收的另一個很大的重要性，是減少此關鍵性物料的使用與進口，以免受制於人。

該則新聞引述了德國應用生態研究所、日本環境研究省與環保署的一些數據。德國應用生態研究所與日本環境研究省都是在資源永續的議題上，有著相當深入探討的機構。新聞引用了可靠的來源，也是值得鼓勵。只不過在名詞使用上，需要更審慎一些。稀有金屬是指含量稀少、開採不易、使用較少的元素總稱。雖然稀有金屬的分類可能會因地而異，但是金、銀、錫都不是稀有金屬。因此手機提煉金屬的價值，重要的一大部分是包括了金與銀，並非完全是稀有金屬的價值。

（作者現任清華大學講座教授兼副校長）

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