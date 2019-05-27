自由廣場》人民幣何時迎「頭七」

◎ 陳止戈

過去流行一個說法，中共政權「逢九必亂」，其實，除了「九」，許多人心目中的Lucky7，對中共也不是個吉祥數字，具體反映在兩個指標上，一是經濟成長率，年年力拚保七，否則會帶來嚴重的失業問題，這個防線已經在習近平任內打破了，官方承認去年已經掉到6.6%；另一個必須保七的是人民幣匯率，如今也已岌岌可危。

隨著中美貿易戰的升溫，人民幣兌美元離岸價格，五月十七日見到低點6.9491，距離「七字頭」只有0.72%之遙，引起金融圈的高度緊張，因為「頭七」是最重要的心理防線，一旦破了，恐將引爆一波資金外逃的慘劇。

近日中共官媒不斷升高批美火力，更加深了貿易戰的陰影，習近平擺出兩個姿態，一是暗示要用稀土當武器，二是小幅減持美債200億，專家說這兩招損人不利己，都行不通。經濟學常識告訴我們，貨幣貶值有利於出口競爭力，那麼中共有無可能放任貶值呢？答案是不能。

貨幣貶值削弱購買力，中國是最大糧食進口國，受苦的是升斗小民，近來物價蠢動，老百姓已經抱怨連水果都吃不起了，更嚴重的是預期貶值的心理，會刺激資金加速外逃，人民幣十個交易日貶幅2.7%，逼近6.95，幾大外資銀行提出報告，星展預測短期會貶至7.3，川普如按計畫將全部關稅加至25%，人民幣可能重貶至八。那會是何種災難呢？台灣行政院已經將台商回流資金的目標，從2500億元提高到5500～6000億元，已可說明一切，而這還只是台商滯留中國資金的二十分之一。

中國強硬派愛國賊常吹噓的鉅額外匯儲備約3.1兆美元，能夠拿來當武器嗎？把1.1兆美債拋掉，固然會使債市波動，中共則將自損4%的年收益，500億美元可是一筆大錢呢！外儲中有1.1兆美元是外資投資加獲利，如果因此加速出逃，人民幣貶值壓力將爆棚，「頭七」指日可待。

專家估中國要維持匯率穩定，外儲不能低於2.7兆美元，可動用的子彈只有4000億，人民幣一旦破七，這些子彈將快速耗盡，1：7是中國央行必須死守的底線，川普一旦啟動最終3000億商品加稅，就是最後一根稻草。

台灣人民持有的人民幣存款，截至去年底約3000億，至於以人民幣計價的理財商品，我查不到具體數字；當中美貿易戰升溫，大家做足迎接人民幣「頭七」的心理準備了嗎？

（作者為業餘投資人，新北市民）

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