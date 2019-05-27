自由廣場》評郭台銘「富人稅」構想

◎ 黃春生

聽到鴻海董事長郭台銘主張課徵「富人稅」，由擁有二千億元資產的台灣首富提出「富人稅」，以表示他大公無私的氣度，自應給予鼓掌喝采！

探討郭董所指的「富人稅」，應該是讓「有錢人多納稅」的意思吧，但看到二○一八年的綜合所得稅申報表，各項免稅、寬減、扣除額，月薪三萬元年所得在三十六萬元以下四口之家的受薪階層，均已免納所得稅，超過部分，才按5～40%分五級累進稅率課稅。以二○一四年綜合所得稅統計為例，年所得一千萬元以上者，占納稅人口的0.2%，但他們繳納的稅額占當年度綜合所得稅納稅總額的44.21%，不可謂不高吧？何況，所得稅「兩稅合一」制已經取消，公司大股東所領取的股利所得，內含的營利事業所得稅，不得再從綜合所得稅中扣除，估計這些高所得者負擔的所得稅還要增加，可能高達全國納稅總額的50%，應不算太低了吧？

觀諸鄰近的國家，南韓38%、泰國35%、越南35%、印度33%、菲律賓32%、印尼30.99%、馬來西亞26%、新加坡20%、香港15%，台灣最高稅率40%，應不算太低了吧！更何況，中美貿易大戰，大陸投資條件日益嚴峻，獎勵台商資金回流已是當務之急，「富人稅」的主張，會不會嚇壞了他們回國投資的意願？因為他們還有越南、印度、馬來西亞、泰國，甚至柬埔寨更低租稅的誘因。

看看二○一二年，法國總統歐蘭德宣布課徵75%的超高「富人稅」，嚇跑了一大堆高所得者及大企業，釀成百業蕭條、失業率攀升，歐蘭德民調支持率遽降至4%，只好宣布不再爭取連任。反觀，郭董的好友川普總統，大砍企業所得稅由35%降低至15%、個人所得稅最高稅率39.6%降至33%，美國企業海外所得資金匯回，只課一次性的10%稅率，雖經國會略有調整，但流竄海外避稅的二．五兆美元熱錢，已經陸續返回，帶動經濟成長與就業機會。在川普總統三年任內，已經創下失業率最低、股市屢創新高的歷史紀錄。這就是川普念茲在茲的「美國再次偉大」的租稅策略。

執筆至此，還是請郭董另行提出真正能讓「台灣錢再次淹腳目」的租稅政策吧！

（作者為會計師，台中市民）

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