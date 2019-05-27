自由共和國》曾傑克／中共滲透台灣有多嚴重

曾傑克／留美退休航太工程師

近日從美回台，見到一位五十年沒見面的親戚，聽說我在美國國防科技服務四十年後退休，想介紹我認識一位從麻省理工學院博士畢業的台大教授，他正在上他的台大管理課程，一年只繳一千台幣，每週末上課全天，讓你上最新的AI管理課程，吃到飽，教授們也是義務教學的，起先我也很欽佩這些教授們的付出，教室坐得滿滿的社會人士學生，中午學生還請老師吃飯。

相談中，漸漸發覺他是典型的中共最想吸收的知識份子：留美博士、台籍、退休人士，他們的手法非常老練，是中共訓練間諜滲透課程教出來的，因為他們是台灣人，長期住在台灣，他們的頭腦是中共植入並且洗得很徹底，利用他們洗一些無知、無法辨別是非正義的台灣知識份子，又利用台大這個最高學府的場地，而且非常小心對第一次見面的人，不知他們底細的人，因為中共常常派同他一樣背景的人來調查他們的忠誠度，及有沒有領錢不辦事的。

他們的任務有二：一、灌輸台灣學生，中國有多偉大、軍力有多厲害，台灣前途茫茫，美國不可靠，最好早日投降，不然會死得很難看，從最近柯Ｐ要參選總統的言論，可看出他已被洗腦洗得差不多，郭文貴已證明中共在台灣有三把槍，對準台灣人民，就是郭台銘第一槍，再來韓國瑜，柯文哲排末。二、挖掘台灣最棒最好的半導體核心技術科技人材，鼓勵偷竊核心技術，用兩、三倍的薪水挖角，帶槍投靠大陸，讓祖國更強大，來消滅台灣的半導體產業，讓台灣人活不下去。

我相信他可以用他的課程海報或挖角到的半導體科技人才跟中共請錢，台灣投降後，他們可以得到一大筆獎金，也許他會拿我的頭去跟中共領賞，我也不會太驚訝，他不在乎犧牲二千三百萬台灣人的民主、自由、幸福的生活，不擇手段讓他的祖國更強大，讓他的荷包更飽滿，何其「邪惡的台灣人」，我相信類似他的「台灣知識份子」不在少數（也可能包括台大校長），台灣人愛台灣，中國人愛中國，那是天經地義的事，但是台灣人去愛中國而來殘害台灣，我不知道他還是不是人？唉！可憐愚昧無知的台灣人，願天佑台灣！

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