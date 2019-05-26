自由廣場》社會觀感vs.程序正義

◎ 高泉益

蔡總統最近再度表示，特赦阿扁除了是總統特權之外，並須顧及法理條件及社會觀感。就扁案審理過程，諸多違反程序的情節已是公然的事實，而違反程序依法理就是不能成立。所以僅這一項，就已是必要及充分條件，足認扁案自始無效。

由於黨國體制箝制之下的國民教育，不願讓人民認知這類基本的法意識，所以，一般人都不知道先有程序正義的原理，才有法律條文的產生及效用，以致對違反程序正義的事實不以為意。這種現象，甚至可能存在司法人員身上，更遑論政治人物。

一個國家是否民主法治，並不是光看表面是否有各種法律的制定及司法機關的設立，如中國也是司法體系一應俱全，但世人都知道，它是人治而非法治的社會。關鍵在於，司法的執行是否遵守程序正義。台灣雖已是法治國家，但其間存在著若干違反程序正義的案件，卻未以嚴肅態度面對，因而讓人民產生對司法的不信任，引頸期盼司法改革。

其實已有諸多具有良知的司法人員公開指出扁案違反程序正義，應自始無效。可惜相關的司法人員卻不肯承認此一事實，謀求補救之道，以還當事人公道。在這種情況之下，由總統發動特赦，彌補司法不作為的缺陷，正是總統特權的存在意義。說要等社會觀感一致，如緣木求魚，只不過是推託之詞。更重要的是，在程序正義之前，社會觀感是沒有立足餘地的。

（作者為專業譯者，台北市民）

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