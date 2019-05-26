自由廣場》記得我們是為捍衛台灣而戰

◎ 林瑞霞

看到民進黨初選廝殺成這樣，「打一場不一樣的初選」看來已經破局了！

筆者是東奧台灣正名運動的志工。三十多年來，許多像我一樣的草根工作者，因為支持台灣而支持民進黨，所以當二○一六年民進黨贏得全面執政，我們滿心期待，惟這三年諸多親痛仇快的事，例如：法務部將統促黨五星旗橫行街頭解釋成民主社會的言論自由、任命一個主張和平協定的宋楚瑜擔任ＡＰＥＣ國家代表和總統府資政、管中閔還是被任命為台大校長，在在傷害台灣的核心價值，令人懊惱垂喪！

惟初選是手段，不是目的，真的不要自傷成目前這樣！相對於國民黨的初選，可以修改規則到「徵召」未登記初選的人參加初選，這是荒唐到極點！民進黨的初選雖讓人不安，但日前中常會甚至開直播，不管如何是走在民主的形式上，這點必須給予肯定和珍惜。

當共產黨將「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的伎倆玩得爐火純青時，看著民進黨雙方支持者「內鬥」，令人非常擔憂。這些自認為「愛台」的粉字輩，這陣子慘烈廝殺，好像完全忘記螳螂捕蟬、黃雀在後—民進黨初選勝出，要面對的是國民黨、柯文哲和中國呢！初選只是「黨內矛盾」、「人民內部矛盾」，怎麼今天搞成你死我活的「敵我矛盾」？

民進黨若真愛台灣，懇請蔡賴兩位候選人冷靜思考，並約束雙方支持者不要亂貼「保皇黨」、「金孫黨」標籤，讓中道理性可以討論「黨真正可以贏的策略」，這才是建立公民社會、捍衛民主核心價值的初衷！也懇請雙方支持者不要自毀長城，要莫忘初衷，記得我們是為捍衛台灣而戰！

（作者為嘉義市桃山人文館館長／快樂公民學苑創辦人）

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