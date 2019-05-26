自由廣場》被看見．被承認．被同理

◎ 陳永昌

立法院三讀通過同婚專法，全台戶政機關二十四日開始受理結婚登記，從南到北冒出無數甜蜜粉紅泡泡，週五共有五二六對同性佳偶完成人生大事，不僅是新人們期待已久幸福的起點，台灣社會也同步邁向對話與理解的新階段。

自二○○三年首次舉辦以來，台北市同志大遊行已經成為亞洲規模最大同志年度盛事，平權友善成為台北市的城市代表名片。美中不足的是，在一般社會大眾眼中，同志遊行活動中暴露裸體與奇裝異服，往往是反感與反彈的來源，常常引來模糊訴求焦點的批評，而長輩群組一再流傳散播的同志遊行驚世駭俗圖片，無非是形塑並擴大「恐同」與「反同」氛圍的催化劑。相對的，對遊行參加者而言，走過掩飾與壓抑的荊棘路途，在這一天昂首闊步勇敢展現自我，直球對決般正面衝撞突破日常框架限制，讓社會大眾無可迴避承認同志社群存在事實！

週五同婚登記頭一天，遊行中奇裝異服雖然沒有搬進戶政機關重演，但同性新人們公開舌吻放閃鏡頭，仍透過新聞頻道強力放送進入家家戶戶。平心而論，這完全屬於締結連理伴侶們的自由，好不容易爭取到合法地位，沿用一如既往吸引眼球方式昭告世人，事實上並不讓人意外。尤其，異性戀新人可以做的，同性伴侶沒有理由受到額外限制，八卦媒體繼續以獵奇窺私角度炒作同志題材是可以預期的。

大家心知肚明：五月二十四日不是世界末日，每一個人繼續在各自軌道上過自己的生活，爸爸媽媽也沒有因此不見了。只是，單純法律條文並無法消弭偏見與誤解；與其在鏡頭前穿著奇裝異服表演激情舌吻，走出衣櫃的新人們應該可以做得更多，不要讓驚世駭俗的表象掩蓋住彼此對話理解的寶貴機會。像是改以公開分享彼此一路走來的心路歷程，讓長輩們有機會走進另一個世界，了解堅貞不移背後的歡笑與淚水，愛與包容一定可以穿越異溫層間高牆。

此時此刻台灣社會需要更多的諒解與療癒，有意無意再去挑弄或刺激對方陣營敏感神經，只會進一步加深彼此的隔閡與對立，為下一波的政治力動員火上加油。同婚上路可以是一個突破同溫層框架的機會之窗，跨過這道關卡，台灣公民社會的民主化進程將再往前邁出一大步。

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）

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