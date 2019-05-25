自由廣場》王金平這點贏郭董韓總

◎ 楊浩民

國民黨總統參選人王金平，五月二十一日在立法院鎮江街辦公室接受媒體聯訪，談及國防問題時表示，國防要靠三要：全民一致的愛國心，正確的戰略和買對的武器。言簡意賅，且相較於韓國瑜、郭台銘，王金平的「三要」，可說是到目前為止國民黨內總統參選人之中，最正確的國防主張。

任何一個國家的國防當然都應該自立自強不能依賴外援，豈能「國防靠美國」？和平不是憑空而來，要先能戰才能和，所以「國防靠和平」是說反了，郭還說「手上沒武器敵人就不會打你」，那難道中國軍大喊一聲「放下武器就不殺」，我們就乖乖舉手投降？

王金平還把愛國心放在「三要」的第一項，這就呼應了「心防就是最強的國防」這句話。

台灣的軍力目前世界排名二十二，算是前段班，一個小島國家有這樣的表現已屬不易。所以國人一定要對國軍有信心，尊敬軍人，做國軍的有力後盾，不要唱衰自己助長敵人聲勢，也不要害怕中國的飛機繞台恐嚇。雖然和排名第三的中國之間有很大差距，但決定戰爭勝負的因素很多，絕非軍力強大的一方篤定獲勝！看看以前美軍參加越戰的歷史即知。中國攻打越南不必跨海，比攻台容易，但一九七九年邊境戰爭尚且無法獲勝，而台灣軍力不輸越南，又有台灣海峽屏障，只要台灣人不分藍綠團結禦侮，中國絕難得逞！

重點是，大家一定要有王金平說的愛國心，有敵我觀念，不能因為中國略施小惠就忘了中國是台灣的敵人，加強憂患意識和全民國防教育，拿出堅決抗敵的精神加強心防，就是最好的國防。

（作者為公務員，新北市民）

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