自由廣場》人權問題不能以社會觀感來考量

◎ 陳烱鳴

日前針對特赦前總統陳水扁主張，蔡總統表示要考慮社會觀感，並要求賴前院長要想一想法律限制與社會對這個問題的看法。

事實上，蔡總統應該知道，扁案整個審判過程爭議性極大，也充滿各種程序瑕疵，除了檢方違法羈押、教唆證人偽證、法院違反「法定法官原則」更換法官等諸多濫權違法事實外，最後還未援引法院通說見解法定職權說，而使用鮮少引用之實質影響力說來做為判決有罪依據，因此此案從程序到實質內容，完全無法反映司法正義之實踐。

對比此案，美國也曾出現過爭議性十分大的社會案件例如辛普森案。雖然審理過程中出現諸多不利被告之證據，然因採證過程出現瑕疵，因此最終宣判被告無罪，這說明了任何剝奪人身自由的過程，都需要嚴謹禁得起考驗的過程，這才是文明社會對於人權保障應該要有的基本態度。

正因為台灣沒有陪審團制度，同時國家機器與個人力量有著不成比例的巨大差異，因此在限縮公民權利時，程序更須要求嚴謹。就此案而言，如果不思救濟甚至贊成將其還監，無異贊成公權力可以無限延伸，只要觀感任何人有犯罪意圖或是眾人皆曰可殺，就可以曲解法令罔顧程序，如此將造成國家機器恣意剝奪公民權利，屆時威權主義幽靈將在台灣復辟重現。

所以此案並不單純只是個人司法案件而是嚴肅人權議題，因此才會需要總統特別權力來彌補司法做出救濟，特赦阿扁的真正意義，就是在宣示國家體制不得任意剝奪公民自由與侵犯人權！

許多改革與進步價值，往往常跟主流社會衝突、不討喜於保守社會現狀，但在思考社會正義時，不能只精於計算選票得失，憂讒畏譏只能與現狀妥協，擔心衝突也將無力帶動任何改革。

扁案議題有所爭議也十分困難，但身為領導者必須要有堅定的人權意志、說服大眾的勇氣決心，如此才能保障人權，這才是我們期待引領台灣的進步價值！

（作者為精神科醫師，新北市民）

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