自由廣場》美國的一中 現在改最好

◎ 林正二

貴報社論〈「美國的一中」非改不可了〉，發人深思。筆者謹以多年駐美觀察，淺見供各界參考。

在習近平表明推動「一國兩制」統台工作、中國戰機飛越海峽中線後，美國眾議院朝野有感台海情勢嚴峻，本月初無異議通過《台灣保證法》。集《台灣關係法》、《國防授權法》與《台灣旅行法》於大成的《台灣保證法》，是美國有感於中國已推動「一國兩制」統台工作，並擴張軍力，以不公平貿易手段及銳實力威脅國際社會的自由經濟與民主體制，從二十幾年來跟中國交往合作的戰略，轉移到聯合民主國家全面抗衡中國戰略下的對台政策之強化。

美國聯合民主國家對中國展開貿易戰，全面「圍堵」、抗衡獨裁中國後，中國經濟已重創，政治與社會結構的穩定性亦受到衝擊。在此情勢下，國際社會履行「一中政策」的環境將大幅改變。中國為了生存發展，除了要遵守自由市場公平貿易規則與西方文明規則外，亦很難強力要求外國堅守「一中政策」。

然而，中國正利用台灣複雜的族群與政治環境，企圖藉由越來越強大的傾中勢力，以文攻武嚇及以經促統的兩手策略，協助在野黨取得政權，經由所謂民主協商，逼迫台灣走向「一國兩制」統一之路。就算民進黨繼續執政，在兩岸兵力懸殊情況下，中國最後也會以武力攻台，屆時美國來不及援助，台灣將被中國奪下。

中國經由上述兩種方式統一台灣後，台灣海峽將變成中國內海，美國在西太平洋的勢力將完全被逐出，失掉整個東亞地區防線，威脅日本等亞太國家的安全，嚴重傷害美國在此地區的利益、民主形象與信譽。

美國要防止中國統台衍生的重大衝擊，唯一之道就是利用現今習政權不太穩定，不敢因美國修正一中政策就跟美國斷交的大好時機，修改一中政策，承認台灣，並簽署台美協防條約，派重兵駐紮台灣，讓中國不敢輕舉妄動。

美國如能以「雙重承認」方式承認台灣，必能帶動日本及其他國家修改一中政策，承認台灣。在全球骨牌效應下，中國為了提振疲弱的經濟，將不敢跟這些國家斷交。

建議我外交團隊，依據上述構想，委請有影響力的「美國傳統基金會」、「美國企業協會」及「蘭德公司」做大型研究報告後，提交美政府修改一中政策參用！

（作者為退休駐美外交人員）

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