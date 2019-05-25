自由廣場》一個加勒比．一個中國

◎ 盧玉山

世界衛生大會（ＷＨＡ）上，美、加、日、德、紐、澳等大國、十七個台灣友邦與觀察員紛紛發言挺台，合計共二十四國及代表。多當然是不多，但大國動向清晰，小國的發言也相當令人驚艷。

其中，聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）公開挑戰「一個中國」的原則，他在發言時表示：「台灣從未被定義為中華人民共和國的一部分」，否定中國政府對台灣有管轄及控制權，接著又說「『一個中國』就像『一個加勒比』一樣，可以並且應該只被解釋為，擁有共同的歷史、文化、還有傳承。」

有意思的是布朗的比喻，一個中國就像一個加勒比的概念。加勒比海海域由許多群島組成，分屬多國，也有獨立國家，包括分屬美國、英國的維京群島，荷蘭、法國、哥倫比亞的屬地，也有獨立國家如巴貝多、多米尼克、格瑞那達、牙買加、古巴、海地、聖露西亞、聖文森特島和格瑞那丁群島等二十五國。

拿加勒比來看中國這個概念，中國的意義本來就模糊不清，是複雜的，在文化、地理、歷史、國際法、外交關係上，意義都不一樣！在歷史上，中國領域忽大忽小，隨著朝代國力而不同，反映在地理上，就是從無所謂固有疆域，何況中華人民共和國一九四九年才成立，從未統治過台灣，根本無從宣稱對台灣的主權！中台兩國更是各有不同邦交國並存於世。

在聖文森仗義執言下，國際社會應可了解「一個中國」原則本與「一個加勒比」原則是一樣的，所以「台灣就是台灣，不是中國台灣」不僅反映歷史事實，也跟國際社會認知一致，台灣人不可在中國壓力下輕易棄守這個原則。

聖文森衛生部長布朗以有力的論述來主張台灣應以觀察員身分被邀請參加ＷＨＡ，因為「台灣過去就曾以觀察員身分參與大會」，如果台灣是中國的一部分，中國豈會允許？就如同「我的國家『聖文森』的一部分，能以觀察員的身分被邀請出席嗎？」這就證明了台海兩岸互不相屬的國際事實！他直接挑明說：「台灣現在不在這裡的唯一理由是北京政府不喜歡台北現任政府」，根本上質疑「台灣二千三百萬人的衛生利益應該因為一個政府喜好被拿來要脅嗎？」

正如布朗所指出的，不讓台灣出席ＷＨＡ是毫無原則基礎的，「以純粹的公共健康考量」，理應讓台灣出席世界衛生大會。他呼籲大會把「台灣做為觀察員參加ＷＨＡ」納入議程，已經有十足的正當性和急迫感。

（作者曾為媒體人及政治工作者）

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