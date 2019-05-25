自由廣場》宇宙級草包 以及旁邊的藍綠枝葉

◎ 沈建德

高雄市長韓國瑜接受聯合報專訪提出兩個「新見解」，一為「周邊都是聯合國會員國，但歐洲瑞士不是」，二為「中華民國也不是聯合國會員國」。關於前者，他認為，像瑞士不加入聯合國，永久中立，好處很多，「有錢人的錢都放著那裡」。韓國瑜的說法被很多人糾正，林濁水就笑他「韓國瑜又充分展現宇宙級草包的偉大性」。因為瑞士在二○○二年十月九日已獲准加入聯合國。韓國瑜於是改口說：「瑞士有六十多年都不是聯合國會員」，其實這也錯，第一批聯合國會員是一九四五年十月二十四日加入，到二○○二年十月九日才五十六年多，那有「六十多年」？

關於後者「中華民國也不是聯合國會員國」，這點也是錯。中華民國至今仍是聯合國的會員國，證據在聯合國憲章第二十三條及一一○條。第二十三條：「一、安全理事會以聯合國十五會員國組織之。中華民國、……及美利堅合眾國應為安全理事會常任理事國。」由此條文可知，中華民國非但是聯合國會員國，還是安理會的常任理事國，有否決權。

第一一○條：「三、一俟美利堅合眾國政府通知已有中華民國……以及其他簽字國之過半數將批准書交存時，本憲章即發生效力。」中華民國是聯合國的創始國，到今天還在聯合國，為安理會常任理事國。由此可知，中華民國其實就是中國，國際法律上的認定是北京那個中國。

除韓國瑜外，郭台銘開口閉口中華民國、蔡英文的中華民國台灣、賴清德說台灣國號中華民國、柯文哲說國是中華民國家是台灣，這些人是要選中國的台灣特首嗎？

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，現為有機自耕農，https://www.facebook.com/TPGOF）

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