自由廣場》高雄人談城市質感

◎ 王譯弘

高雄市立美術館在一九九四年六月十二日開館。寒舍正好就在美術館旁，因此是看著它一磚一瓦建造起來，從早期的內惟埤塘到美術館再到戶外美術雕塑公園，開館至今，進館看展次數已無從計算，對高美館的一動一靜有著深厚的感情。

走進高美館，踏進與藝術最近的距離，大廳人雖多，步伐卻優雅。二樓迴廊，一幅長三十公尺的巨型水墨畫「美哉高雄」，是永久典藏的作品，到過高美館的人一定有印象。

然而，韓國瑜當上高雄市長後，高美館也變了！前幾天他帶頭和一批官員在美術館大廳洋洋得意地喊著「發大財」口號，像極了低水平的中國大媽團。頓時，我彷彿回到從前，回到二十多年前高雄「文化沙漠」。

「韓口號」市長上任以來，對高雄城市美學的傷害，讓高雄的人文質感應聲倒塌。市民既發不了財，又眼睜睜看著喧囂口號的污濁之氣籠罩。市長氣質再不提升，高雄市的形象恐怕會跟著一起陪葬。

（作者為中山大學研究生，高雄市民）

◎ 曾建榮

自從白冰冰代言事件開始流傳的一句話：「城市質感是緩慢累積，摧毀可以很快。」這種感覺，從韓市長在議會備詢開始更為明顯。

高雄從「工業城市」的印象開始，經過了近二十年的努力，慢慢地轉型，終於讓大家有了「翻轉城市」的好評。

雖然不會給人一種強烈改變的感覺，但很明顯地，外地人看高雄已不再是單純的「工業城市」，甚至在二○一三年「綠色奧斯卡」之稱的國際宜居城市大賽大放異彩。然而，去年選舉高雄市政府政黨輪替之後，不過短短半年，就已經又變回另一種印象了。

目前整個台灣對高雄的印象很簡單，幾乎就是「發大財」。原因是當家的市長在議會備詢持續跳針所造成。因為太過好笑，媒體瘋傳，導致大家認定「高雄＝發大財」，馬上毀了高雄人努力二十年發展出的城市「質感」。「可惜」兩字都不足以形容市民心中的失落。

（作者為軟體工程師，高雄市民）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法