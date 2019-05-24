自由廣場》外交老兵看「郭旗帽」及選情

◎ 張泰來

乍看到鴻海企業郭台銘董事長戴著鑲有國旗圖案的帽子，走進美國白宮會晤川普的電視新聞畫面，令服務外交界三十餘年的筆者感動莫名。但冷靜下來後想起，郭董上次進白宮時，並未如此裝扮。再看到郭董於赴美專機上懷抱媽祖與關公神像，令人啼笑皆非的畫面，腦中不自覺出現數十年前台灣選舉，有些候選人一手抱神像、一手持鈔票賄選的場景，也只能莞爾一笑。

郭董此次高調赴美，並刻意進白宮見川普總統，或許以為是總統初選最大利多。然而，看著郭董從白宮出來後向媒體誇耀的場景，也彰顯了郭董對國際關係及外交事務的無知。

美國不樂見海峽兩岸統一是不爭之事，因為兩岸統一違反美國國家利益。而台、美雖無邦交，卻維持著密切友好關係。我國對外無論雙邊、多邊關係，美國均扮演關鍵性角色，提供助力，與兩國是由何黨、何人執政毫無關聯。

去年九合一大選後，國民黨已將二○二○總統大位視為囊中物，黨內角逐者競爭激烈，先藉韓流聲勢邊緣化朱立倫，但當原本被估算不會參選的韓國瑜表露企圖心後，郭董遂成為「卡韓」的棋子。從權力角度來看，韓若當選總統，將是國民黨高層噩夢的開始，不僅所有內閣成員都由韓國瑜個人意志選任，他也勢必會兼任黨主席，目前黨內當權派將慘遭邊緣化。

若是郭台銘出線，情況則完全相反。郭董黨務、政務幾近一竅不通，在「扶龍有功」的情況下，預期國民黨仍將掌控在現有領導高層手中，郭董即便未邀請吳敦義組閣，內閣成員也多半會由國民黨高層推薦或協商，某種意涵上，此與吳敦義主席等高層主導國政並無不同。

國民黨目前傾全黨之力拉抬郭董氣勢，親國民黨媒體、網路及御用名嘴亦配合演出，加上國民黨黨內初選素遭詬病，如四年前總統初選民調及去年九合一基隆市長初選民調等，目前看來，郭董出線幾成定局。郭董無論當選與否，在國民黨高層眼中均較韓國瑜當選有利；即便敗選，推估國民黨立委席次仍會增加，總統敗選則可諉過於韓國瑜輔選不力、韓流搗亂。屆時就算吳敦義辭卸主席，但同溫層掌控國會及十五縣市執政地盤，當可繼續呼風喚雨。

（作者為前駐菲律賓公使、中國科技大學兼任講座教授）

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