自由廣場》全新的科技治理議題

◎ 楊永年

美中貿易戰目前似無終止跡象，甚至可能升溫。但大家比較關心的是，戰況持續升溫，谷歌與華為被迫必須中止合作關係；後續的影響，不只是手機零件（晶片）供應鏈的問題，還與手機軟體更新有關。因此，受影響的不只是兩大強國，全球手機使用者，都可能受到影響。甚至中國媒體點名台積電，可能成為華為未來能否生存的關鍵；只是美國可能對台積電施壓，可能迫使台積電必須有所抉擇。或者，美中貿易戰迄今衍生的手機軟硬體之爭，將帶來全新的科技治理議題：

一、手機（介面）系統必須考量政治因素：手機的生產或存在，是一個複雜的系統；除了手機內的硬體（如晶片或其它技術）可能來自中國或其它國家，軟體部分，除了作業系統，相關軟體使用與更新，有些和硬體綁在一起，有些軟體則獨立存在。過去手機軟硬體不存在的問題，可能因華為與谷歌合作關係發生變化，至少導致短時間手機市場與作業系統的混亂。至於長期是否會發生什麼問題，尚難預料，但可確定的是，手機系統必須納入政治考量。

二、科技發展受政治影響：雖然美國暫緩禁令，但華為和谷歌合作仍可能中止。在此情形下，可能造成技術與市場暫時的不穩定，未來會產生什麼的問題，目前難以預期。但可確定的定，不論是華為、谷歌或手機其它相關科技的發展，不會中止。或可以說，（手機）科技日新月異，華為與谷歌背後都有龐大的科技研發能量；或各自可能往建立獨立系統的方向努力，甚至各自可能有獨特的發展。比較值得關注的是，政治和科技產業的關係，將更為密切。

三、各自的系統可能更為封閉：應該說，目前美中雙方，似乎已將手機相關科技定位與「國家安全」的問題有關。在此思維主導下，各自的手機系統可能更為封閉與獨立。除了可能造成市場進一步的區隔（或互不相容），甚至政治融入資安或手機，如果加上政治（仇視），可能什麼樣的不確定因素，更難預料。或可以說，未來是否會往資安升級發展，仍待觀察。

理論上，美中貿易糾紛或衝突，理應有國際組織（或第三方）進行協調或仲裁，但目前這樣的機制並不存在。而現階段而言，美國似乎又是經濟（科技）超強大國，但美國能否永遠保持超強或領先地位？由於體制的設計，美國有最好的高等教育（體制），能吸引世界最優秀人才。所以，中國要超越美國並不容易。但中國以「國家」的力量與資源，全力發展手機產業，其實力也不容忽略。應該說，這是典型政治介入科技治理的案例，也許美國下戰帖之前，已有詳細之評估。認為透過手機相關科技政策的介入或規範，可以弱化中國（華為）的科技實（戰）力。但手機發展迄今，美中兩國所屬手機軟硬體相互依賴頗深，硬要透過政治進行科技生活的切割，仍可能對消費者造成影響。但可確定的是，因為資訊科技全球化的影響，政治固然會衝擊手機市場，但也因為政治不一定能完全掌握或控制市場，所以未來仍存在許多不確定性。（作者為成功大學科技治理研究中心主任）

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