自由廣場》華為真大？真強？

◎ 陳博修

拜讀李納德先生投書〈軟硬都不行，華為快沒招了〉，對技術鞭辟入裡的分析，至為折服，李先生果然是竹科傑出工程師。但有些點值得進一步說明：

一、市占重挫：華為電信設備銷售全球第一，手機銷售全球第二，這是二○一七年的舊資料；最新出爐著名市調公司IHS Markit的報告，二○一八年全球電信設備銷售Ericsson（易利信）以近三十％占有率居冠，華為二十六％。5G設備方面，華為市占率十七％，已跌到第四名，易利信二十四％、三星二十一％、諾基亞二十％分居前三名。

二、華為的營收超過五十％來自「封閉、管制」的中國市場，若排除這一塊不公平競爭，華為就不知道要跌落到世界第幾名去了。

三、華為最大的罩門，不僅是海思的「軟硬體設計」，更大的問題是硬體生產。七奈米精度的積體電路，只能全部投產台積電，三維的立體封裝也必須投產日月光、矽品，中國境內的IC廠完全無能為力。如果川普哪一天也把台灣列入「禁運」行列，華為就當場掛點。

四、任正非只擁有華為一％股權，竟能當「掌門人」達三十幾年，可任免董事會成員、裁決所有重大決策；其餘的九十九％號稱是員工擁有，員工組成工會，向政府級地區、中央工會匯報，最終當然是匯報給中國共產黨，這一一五人工會代表的任命權，也當然歸屬於只有一％股權的任正非。硬要說「華為是民間公司」，真的非常牽強。華為設備賣得好，比歐美便宜二十％至三十％，並不是因為技術先進、生產效率，而是來自政府補貼、政策扶持，這樣的說法，也不無道理。

五、網傳的許多「假評論」說，美國打中國，最先掛掉的會是美國自己及盟友在中國的公司，如無線類比IC大廠Skyworks（思佳訊）中國來源收入占了八十五％。但仔細分析其財報，發現這收入包括總部設在國外的公司及代工、組裝訂單（如鴻海），來自華為的直接訂單只有十％。目前大多數公司5G訂單都是滿載，排單的很多，思佳訊因華為這十％而掛點，機會並不大。

中國的IC技術落後歐美，早已是不爭的事實，據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的James Lewis報告，5G關鍵性零組件幾乎由歐美統包，如陣列天線、功率放大器、數位類比轉換器、FPGA、交換器、伺服器等，中國只有海思在IC設計勉強上榜。美中貿易戰、華為、5G勝負，似乎早有定數了。

（作者為資深網路通訊業者、大學兼任教授）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法