自由廣場》檢察官請安靜！

◎ 蘇友辰

陳隆翔檢察官因偵辦曲棍球協會侵占公款案，於今（二○一九）年五月十四日被監察院彈劾，引起全國近七成檢察官連署反彈，齊聲譴責監察院濫權，甚至連檢察總長、全國律師公會，以及當初投下不贊同彈劾的五名監委都陸續發表聲明，反對彈劾案，情勢一發不可收拾。

惟據彈劾文指出，陳檢察官未於緩起訴處分書中論斷偽造印章、印文及署押等犯罪行為，明顯違反辦案程序而有情節重大違誤云云，然是否符合彈劾案所稱的違失情節重大，或者有無侵犯檢察官認事用法的偵查核心事項，不無斟酌餘地。

吳景欽教授日前投書貴報〈靠「監」督不夠，需要檢察審查會〉一文，指出針對檢察官所做的緩起訴或不起訴處分，應該透過人民組成的「檢察審查會」進行監督，以避免人為操控。考量我國五權相互制衡下，時有對撞之爭議，筆者贊成設立「檢察審查會」，透過人民「直接監督」追訴權的行使，才能針對時弊，防止彈劾風波再起。

良以，現行「刑事訴訟法」對於檢察官不起訴處分或緩起訴處分，固設有內部監督的再議制度，以及由外部的法院進行審查的交付審判制度。但鑑於內部監督機制受限於本位立場，人民無法放心；而外部監督的交付審判功能不彰，早為人所詬病，甚至如內部的「他案簽結」，若無增訂有效的外部監督機制以為制衡，對司法公信力將很難提振。

法務部於二○一七年八月司法改革國是會議後，規劃仿照日本設立「人民檢察審查會」，就無告訴人之重大案件經不起訴處分或簽結者，研議由外部人員組成檢察審查會審查；認為偵查不完備者，得建議檢察官再行偵查。筆者樂觀其成，也建議參考日本立法例將「緩起訴處分」案件納入，以避免檢察官專擅而失卻正義。

據悉，彈劾案已由監察院移送懲戒機關，後續將由職務法庭審理，為免影響審判，司法人員允宜偃旗息鼓，靜待職務法庭審理，以符合「法官倫理規範」第十七條第一項對司法官言論的限制規定：「法官對於繫屬中或即將繫屬之案件，不得公開發表可能影響裁判或程序公正之言論。」在司法權的運作中，自律與他律均不得偏廢。

（作者為律師，台北市民）

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