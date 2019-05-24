自由廣場》誰在縱容國安局、調查局?

◎ 劉一德

一個多月前，立委砲轟國安局將陳文成命案、美麗島事件及台大哲學系事件等一百多件政治迫害案件檔案列為「永久機密」，拒絕促轉會調閱及移轉檔案局，至今無下文。近日立委更發現，調查局逕自將戒嚴時期「機密檔案」保密年限延長三十年。從政治層面來思考，國安機關有系統地掣肘轉型正義，恐怕不是蔡總統一句「儘速研處國安局檔案解密爭議，讓相關檔案可望解密，公諸於世」那麼簡單。

「促轉條例」明定的五大職掌首推「開放政治檔案」。「國家機密保護法」立法宗旨為「確保國家安全」，與國家安全及利益無關者，當然不在國家機密範圍內。國安局及調查局所持的依據都是該法所謂「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密」規定，將其定義為「從事或協助從事國家安全情報工作之組織或人員」，顯然濫用立法之本意。很難不讓人聯想，是在保護哪個組織？哪個人？

「國家機密保護法」第五條明定︰「國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之。且核定不得為隱瞞違法或行政疏失；為掩飾特定自然人、法人、團體或機關之不名譽行為；為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊等目的為之。」故國安局「永久機密」或調查局「延長期限」之核定，均逾越法律之規範。

同法亦規定︰「國家機密等級核定後，原核定機關或其上級機關有核定權責人員得依職權或依申請，就實際狀況適時註銷、解除機密或變更其等級。」國安局之上級機關為國安會及總統府，調查局的上級機關為法務部及行政院。如果不是蔡總統和蘇院長支持國安局與調查局的說詞，就應該追究違法濫權與行政怠惰之責任，撤換失職的國安局長、法務部長或調查局長，並即時主動進行解密之核定。

而立委也不是質詢過就算了，依「國家機密保護法」規定，「立法院依法行使職權涉及國家機密者，只要以秘密會議或不公開方式行之，得於指定場所依規定提供閱覽或答復。」立法院何不舉行秘密會議，並行使調閱權，看看所謂「涉及國家安全情報來源或管道」究竟是什麼碗糕？

扛著追求轉型正義大旗的政府，對於法律明確規定的政治檔案解密工作，任憑國安相關機關踐踏，黨國餘毒依然作祟，頑強阻擋真相解密。不禁要問，是誰在縱容國安系統掣肘轉型正義？

（作者為台聯黨主席）

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