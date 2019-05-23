社論》加入美國隊或中國隊？

美中科技戰白熱化，美國不但禁止美企向影響國安的中企提供半導體關鍵零組件，並將華為列為黑名單之首。據稱，川普的下一步行動將是中國無人機與安全監控廠商。同時，他也延緩對美半導體公司聘用中國籍工程師的審批時間。而習近平近日一席「中國正展開新長征」的言論，與巡視可能被當成反制籌碼的稀土工廠，宣示長期對抗的意味濃厚。美中貿易戰看來短期內似乎難以善了。

中國產業之快速崛起，係拜偷竊智慧財產、仿冒、併購、挖角之賜。此外，打著開放市場大旗，實際則施行國家資本主義，以市場換取技轉，設置高市場准入門檻，與種種非關稅壁壘等，以保護國內市場與產業，阻撓外企的競爭。中國這些作法已經嚴重違背其爭取加入世貿組織時，有關市場改革與自由化的承諾。非僅如此，中國更利用自由市場之遊戲規則低價傾銷商品，對內則築起高牆隔絕外國商品、服務與文化的進入，當前全球經貿的嚴重失衡，實肇因於此。而其受創最重者，乃是美國的經濟、產業與就業。但是，中國仍不願正視與承認其所造成的不公平競爭現象，反而得寸進尺，意圖佔美國便宜以打造「中國製造2025」，完成製造強國的大夢，乃與自由市場體制衝突加劇，形成美中正面對決局面。

全球兩大經濟體的對撞，戰線由經濟擴延到科技、軍事，甚至地緣政治戰略，以及價值體系之爭，形勢之嚴峻，專家學者甚至以「新冷戰」形容。但是與美蘇為兩極的舊冷戰不同；此番兩強對峙，美國仍是自由經濟的捍衛者，而取代蘇聯的中國，雖仍披著社會主義國家外衣，其實，在政治上藉高科技監控技術之助，專制獨裁程度尤甚於史達林，被形容為「數位鐵幕」，而經濟體制方面，則是製造市場開放假象，吸引外資流入，卻以國家資本主義與保護主義為堡壘，建構一個獨厚國內企業的畸形體制。遺憾的是，中國仍不滿足全球第二大經濟體成就，收歛不公平與詐欺手法，回歸自由貿易體系，反而變本加厲，意圖再藉由不當手段奪取世界第一。此外，中國一再捏造歷史，對人民洗腦，妖魔化美國為帝國主義。換言之，它一方面得利於美國「聯中制蘇」戰略，加速軍事現代化以對抗蘇聯的圍堵，另一方面卻又以美國為頭號假想敵，致力於尖端武器的研發，策劃不對稱的戰爭型態，意圖以小搏大，扳倒美國，成為全球新霸主。

由台灣的角度視之，川普的科技禁制令，不僅嚴重打擊中國的紅色供應鏈，對於在全球供應鏈居於樞紐地位，及將中國當成主要生產基地的台商，同樣是「不可承受之重」。其實，川普祭出的關稅與科技禁制令，不止加重台商的成本負擔，更重要的是，顯然是在要求台灣表態︰是選擇加入美國隊，成為自由經濟陣營的一員，抑或向中國傾斜，繼續與中國糾纏不清，淪為其對抗民主陣營的幫凶？自二戰之後，台灣的繁榮與福祉，國家安全的確保，皆有賴美國的大力援助，而中國始終不放棄武力犯台，則我們應該站在哪一邊？根本無須爭論。然而，吾人也不能忽視現實的狀態，乃是兩岸經濟早已呈現單邊傾斜。台灣大多數對外投資流入中國，台灣外銷訂單，尤其資通訊產品大抵以中國為生產基地，構成了「台灣接單、中國生產、出口美國」的三角貿易，導致台灣薪資與就業的停滯，經濟陷入低迷。尤有甚者，台灣資金、人才、技術大量流向中國，助長了中國的經濟崛起，卻如割肉餵虎，反而成為中國打壓台灣的籌碼。

總之，台灣經濟必須降低向中國依賴，方有再起的契機，即使美中未起爭端，台商之走出中國，亦是必然的抉擇。何況美中大打貿易戰，更是台灣名正言順加入美國隊的最好時機。誠然，台灣累積流向中國已有數千億美元投資，無形中淪為中國的人質，儘管我政府大力推動台商回流，今年預估會有逾五千億台幣回台投資，但留在中國走脫不及，仍大有人在，形成台灣的困難處境。但是，無論如何艱難，此刻台商仍須下定決心走出中國，加上政府的有力輔助，共同攜手努力建立強健的非紅色供應鏈，幫助全球貿易體系與民主陣營更加完善。

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