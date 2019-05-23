自由廣場》（金恆煒專欄）奧步竟是致勝的「葵花寶典」？！

五月二十二日民進黨中執會是總統初選辦法決定性會議，有趣的是，會前突然宣佈「網路直播」，有媒體用「破天荒」來形容。確實，十八日「民進黨初選觀察團」到黨中央拜會黨主席，表達希望可以列席中執會當觀察員，目的在破英派奧步。當時與會的高層幹部明示「絕不可能」，原因呢，他們自言曾研議過「直播」，結果內部馬上有人警告：「會死得很慘」，「錄影」呢？還是同樣的回應。換句話說，直播、錄影，門都沒有，都是自找死路的建議。

那麼，問題來了，為什麼這次會前又破紀錄的網開一面宣佈「網路直播」？原因也有，那就是「觀察團」的新一波攻勢，除了動員自主群眾包圍黨中央外，同時宣佈將發動「割綠委」運動：無論中執委、中常委、五人小組，二○二○年要選立委也好、之後選議員也好、選縣市長也好，只要用邪惡的集體力量繼續「連署」破壞初選制度的「決議」，就要展開全國性的除名運動，讓那些「黑盒子」裡的作手，永遠消失於政壇。這篇形同檄文的聲明，也送到每位中執委手上。

明顯這招威嚇的挑戰奏效了。三月六日從黨中央公佈總統初選辦法之後，這批護航的黨內蟑螂已兩次簽發連署給黨主席，壓迫黨中央接受破壞法制的辦法，連五人小組的柯建銘都表示連署一旦曝光，會害死要參選的中執委云云，可見這種不光明手段會造成「見光死」效應，必受選民唾棄。

二十二日中執會至少集體壓迫的連署伎倆不敢再玩了。拜「網上直播」之賜，也至少讓那些敢發言、表態的中執委或中常委能為自己言行負責，不能再躲在黑暗王國的庇蔭下。選民如要採取棄選行動，也有了對號入座的真憑實據。反正這筆帳明年一定會算。

挺英派的黨內高層認為只有小英會贏，所以改變初選辦法是為了贏大選。老實說，前提錯，結論自然也錯。兩個指標可證：一個是去年「九合一」，人民用投票表達了對蔡英文的不信任；信用破產的政客要贏回信任，難難難！一個是各個民調都顯示蔡英文不支持度／不滿意度遠超過支持度／滿意度，怎樣比小英都掛車尾。更重要的是，大選是真刀實槍，不可能為了讓蔡英文勝出而改動遊戲規則；即使初選可以奧步取勝，大選能嗎？

民進黨內權力在握的英派，把不擇手段的垃圾步合理化為達到勝選的必要措施，令人不齒。任何扭曲手段都不會被民主原則或正義原則所容忍。問題是，真有實力、真有勝出本錢，為什麼不敢堂堂正正的直道而行？規規矩矩的辦一場初選有那麼難嗎？

現在的情形很弔詭。挺英派的無論上從院士級、醫界，下到媒體人、地方黨部主委等等，其中有沒有利益輸送暫且不論，口徑一致的全主張改變初選辦法。相反的，那些堅持程序正義，主張公平、公開、公正、透明初選程序的綠營支持者，都被歸於挺賴。結論不啻是：賴清德等於公平、正義，蔡英文等於破壞民主程序。

蔡英文們不是無法無天就是無天無法。民進黨難道不知道人們的憤怒已像火山之將爆發？蔡英文操弄選舉規則，成功了不過是一位作弊候選人。試想：弱總統兼作弊女皇已不待「割綠委」，民進黨必自閹而亡。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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