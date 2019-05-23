自由廣場》愛河午夜狂想曲

◎ 曾道雄

高雄一位市民，看了韓市長在議會備詢台上，一連幾天的荒謬劇演出之後，懊惱萬分，自覺自己選錯了人。

他獨自在酒吧喝了一大瓶烈酒，然後拖著蹣跚的腳步，解開上衣的鈕扣，來到午夜的愛河岸邊，把整個身子癱坐在那裡吹風。他想像著韓市長所預許給他的河畔愛情摩天輪，再仰望著韓市長所要征服的宇宙星空，不禁悲從中來。他撿起了身邊一塊扁形的小石子，用力地往河面打了個水漂，口裡還厲聲念著他那濃烈的鄉音三字經︰「╳╳╳！去你個高雄發大財！」

一位巡邏的員警忽然出現在他後面︰「你剛才把什麼東西丟進河裡去了？」他急忙地站了起來︰「是我的心啊！警察先生！」這位警察轉頭往河面看了。「警察先生，您不用看了！」這位市民無奈地說：「我的心，您是找不到，也撈不回了！現在的愛河變得比以前更污濁了。」

「你叫什麼名字？」警察掏出紙筆來問他。這位市民的酒精稍退，逐漸清醒了過來。他慢慢地抬起頭來說︰「我的名字叫『愚蠢』！」然後他用手，指著市府大樓的方向說：「而他的名字就叫做『懲罰』！」

韓粉們看到筆者這段愛河午夜的Rhapsody（狂想曲），敬請先勿動怒。您的情況是很糟，但有人比您更壞！看看那些國民兩黨初選的紛爭吧！這些壁壘分明、黨同伐異的頑強知識份子，不論是手段或那暗黑的言詞，他們已創造出了台灣民主政治中，人性最為醜陋的一面。愚蠢有可能經由覺悟與學習而變得聰穎；但偏執與傲慢，則會因怨懟與仇恨，把自己陷入無以自拔的深淵！

高唱自由民主與人權的台灣菁英啊，今天我們所做的每件事，都得向後世的子孫負責，我們不期待身後的墳前有多少鮮花，但求悔恨與羞愧不致成為我們永難抹去的墓誌銘。您誓言要引領我們對抗凶惡的敵人，但此刻如果您不能與同志精誠團結，且搞分裂，不能與左右袍澤合作協同作戰，那您將會如詩人歌德所言：當您昂首吹起衝鋒的號角時，就會第一個陣亡！

（作者為音樂家，歌劇導演）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法