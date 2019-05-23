自由廣場》搖機台夾娃娃，無罪vs.有罪

◎ 陳禾原

據自由時報報導，有民眾於夾娃娃時，在夾物電磁鐵夾起獎品後，移動至取物口的過程中，利用機台在拉動搖桿時會晃動的特性，拉搖桿使機台傾斜，增加電磁鐵晃動幅度，將獎品甩到取物口，遭業者控告詐欺，經地檢署不起訴處分；但另一案例則是民眾猛烈搖晃娃娃機台，讓物品掉進洞口後取走獎品，經法院判處竊盜罪。

看到這裡，想必很多民眾充滿疑問，看起來相似的案例，結果為何不同？

刑法第三二○條第一項，竊盜罪之構成要件為「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者」，第三三九條第一項，不正利用收費設備詐欺罪之構成要件則為「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者」。

在第一個案例中，由於機台本身在搖桿搖向身體時，就會跟著晃動，故檢察官認定民眾在夾物電磁鐵夾起藍芽耳機靠近取物口時，拉搖桿使機台傾斜，增加電磁鐵晃動幅度，將獎品甩到取物口的行為，是利用機台本身的設計缺陷取得獎品，屬於操作技巧，不構成刑法第三三九條第一項不正利用收費設備詐欺罪。這與第二個案例事實最大的區別在於，第一個案例利用機台設計瑕疵夾取獎品之方式雖有爭議，但仍是以先投幣、後操縱搖桿的方式取得獎品，並未使用操縱搖桿外之不正外力。

換句話說，在使用夾娃娃機時，如果是在正常操縱搖桿之技巧外，另以搖晃機台本身、用強力磁鐵吸走獎品或是以投偽幣等不正之方式夾取獎品，依照現行的司法實務見解，將會被認定為具有不法所有意圖，構成刑法竊盜罪或不正利用收費設備詐欺罪等。

利用機台本身設計瑕疵夾取的情況，雖經不起訴處分，但仍是遊走法律邊緣，存有相當爭議；何況，即使不成立竊盜罪等，如因拉搖桿過猛毀壞整台娃娃機，也會有刑法第三五四條毀損罪的問題，仍應避免。

（作者為律師，台北市民）

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