自由廣場》貿易戰：習大大呼叫義和團

◎ 陳止戈

川普斬首華為，習近平擺出不惜魚死網破的架式，他跑到江西視察稀土產地，又給長征紀念碑獻花，政治訊號極其明確，於是任正非就一反低調作風，露面接受聯訪，態度也非常的強硬。

手機產值占華為營收一半，去年出貨二．○六億台，全球排名第三，硬體配件即使勉強湊合起來，沒有谷歌應用系統如Gmail和YouTube的支援，海外市場鐵定要掛。習近平調動民族主義打貿易戰，任正非仗著政治正確，知道背後有黨和領袖撐腰，話愈說愈硬，「我們犧牲了個人、家庭，是我們為了一個理想，為了站在世界的高點上，為了這個理想，跟美國遲早就是會有衝突的。」

任正非的這一番話，正好坐實了華為不是一家「正常」的企業。一個正常的企業家，會按照企業的規律講話，按商業規則辦事，因此他說「我們已經做好了準備。」似乎代表習近平已經打定主意，要和川普玩一場膽小鬼遊戲，不惜來個火車對撞，看誰先眨眼。

中美兩個截然不同的體制，孰優孰劣也許很難說，對撞的結果卻不難推敲，這可以從歷史裡找到借鏡︰封閉的社會，肯定不是開放社會的對手。

一九○○年左右，老佛爺垂簾聽政的大清帝國已經奄奄一息，戰爭賠款使得民生凋敝，山東於是出現了以妖言惑眾的拳亂。一生精於政治權鬥、見多識廣的老太后，居然也受妖言所惑，差一點招來亡國之禍，原因很簡單，因為義和團「扶清滅洋」的口號，深深觸動了她脆弱的心智。後果是「八國聯軍」摧枯拉朽，敲響了垂暮帝國的喪鐘。

這情景是如此的相似，共產中國自詡為泱泱大國，中南海新皇帝幻想者萬國來朝，身邊圍繞著一群佞臣三呼萬歲，叫囂著有三大尚方寶劍（稀土、美債和十四億人口市場）可以「扶共滅洋」，習近平如果師法老佛爺，遭殃受罪的就一定是底層老百姓。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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