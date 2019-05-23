自由廣場》特殊兒家長期盼「公幼2.0」

◎ 黃邦吉

公幼中籤率之低，許多家長在網路上直言，公幼幾乎是給大班、特殊兒及特殊身分小朋友念的。是的，我便是那因為鑑定安置，得以進入公幼的特殊兒中班家長。

感謝政府的福利政策，讓我們得以進入心目中理想的公幼，老師認真負責，也很願意協助特殊兒。但我認識的特殊兒媽媽們，許多人卻放棄公幼，選擇私幼就讀，為什麼呢？原因是公幼的托育時間多數四點下課，無寒暑假收托，無法讓我們兼顧工作與家庭的需求。

特殊兒由於要搶早療黃金期，所以我們在小孩幾個月大時，便忙於奔波復健。等到小孩長大至幼兒園階段，詢問私幼，常會得到的答案是：我們人力或專業不足，無法收這樣的孩子。同時私幼若招收特殊兒，將減少一個名額，對私立幼兒園的營收有所影響，在一般孩子都收不完的狀況下，許多私幼是拒絕特殊兒的。若經鑑定安置至公立幼兒園，卻面臨到寒暑假無法收托，或是只收一個月，傍晚四點就要接回去的課後托育。

特殊幼兒由於較小，無法溝通生活自理者甚多，安親班皆會拒絕收托，陷入特殊兒寒暑假無處去的窘境。由於要早療復健，經濟負擔甚大，很難靠單薪撐起一個家庭，倘若公幼的時間不便民，將導致特殊兒雙親有一方較難工作，易陷入經濟弱勢的循環，無法提供給特殊兒更多資源。

日前「托育政策催生聯盟」召開記者會，希望公幼在擴大增班之餘，也能升級為「公幼2.0」，調整人員配置及收托時間，包括提供彈性延長托育、取消寒暑假、人力方面增加園長和行政人員，讓教保員免兼額外處理行政庶務。我深深認同這項訴求，因為我們家長並不希望延長時間，影響到老師的家庭與生活，但現代家庭實在無法像以前一樣，有後援來接送照顧孩子。在少子化的狀況下，教育能跟著改變，中央政府調整輪班人力，除了增進其他幼托人員就業外，更讓我們這些特殊兒家長，不會再為了小孩捨棄自己的職涯，而能兼顧工作與家庭，放心生養，也讓台灣婦女就業及生育率提升。

（作者為特殊兒家長，新北市民）

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