自由廣場》澳洲大選給小英什麼啟示？

◎ 吳哲文

上週六澳洲舉行國會大選，原本在近兩年民調中一直領先、被認為可望擊敗對手的親中的勞工黨，黨魁薛頓黯然承認敗選、並旋即辭退黨魁職位；而選前並不被看好的「自由黨／國家黨聯盟」，在現任總理莫里森的領導下，竟守住國會多數席次，將繼續掌權。

為何莫里森總理能帶領右派聯盟成功逆轉勝？除了澳洲民調機構測量方式愈來愈無法覆蓋到家中無市內電話的手機用戶、因而無法準確量度民意以外，更大的原因在於勞工黨本身，一來其黨魁薛頓個人形象無法拉抬勞工黨選情，二來是勞工黨主打增稅以支應各種環保新政與福利的主張，不受中產階級選民支持；再者，雖然中國長期滲透澳洲政界，收買左右陣營，但勞工黨受滲透狀況較右派尤甚，例如該黨前參議員鄧森（Sam Dastyari），就是因收受中國富商黃向墨的政治獻金被揭發而引咎辭職，造成厭惡中國入侵的選民反感。

近年來一直有中共黨國操縱澳洲民調、使民調風向傾向勞工黨的傳言。相較於此，莫里森政府一來禁止華為參與澳洲5G建構案，樹立堅定抵抗中國滲透的形象；二來主張不加稅，繼續以低稅刺激經濟，較合澳洲中產選民的胃口。這些因素交會作用，使得澳洲此次大選有了如此的結局。

那麼，這次大選可以給民進黨政府什麼啟示？固然目前在行政院長蘇貞昌領導下，頗有振衰起敝、聲望重振的態勢，不僅經濟上迭有佳績（如今年經濟成長率可望超越韓、港、星，台商回流投資金額屢破新高，今年預計將以五千億元為目標），綜合所得稅減稅也頗獲民眾好評，應對美中貿易戰、科技戰的表現，也算中規中矩。蔡英文總統如果想要通過黨內初選、進而朝連任之路邁進，除了經濟政績外，也應該像澳洲總理莫里森一樣，透過立法及具體措施，鞏固自己的護台者形象，進而將抗中護台與經濟發展的論述和措施貫串於一，只要能夠確保台灣能有效抵抗中國侵略，會為小英的連任路帶來正面助益。

（作者任職文化產業，新北市民）

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