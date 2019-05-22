自由廣場》「那年我們挺的小英」到哪去了

◎ 邱莉莉

蔡英文總統十七日到台南行程，與被開除黨籍的台南市議長郭信良同框引爆爭議，蔡陣營解釋總統無黨派之分，但民進黨多數支持者仍覺不妥。在此要向蔡總統諫上一言︰您必須認知到，這並非行程有知會地方黨部與否的爭吵，支持者觀察的是，大是大非的價值，難道已因為初選競爭而被遮蔽？那一年，我們共同支持、充滿理想的小英女孩到哪兒去了？

蔡總統很清楚，郭信良絕非單純的無黨籍地方實力派人士，他去年底帶著三名黨籍議員一同退出民進黨，在謝龍介運籌帷幄下，郭和國民黨議會黨團合作搶下南市議長，並把副議長也拱手讓給親國民黨的無黨派議員，這些都是客觀的事實，郭也在今年被民進黨中評會除名。

郭信良是指標性的政治叛將，他在賴清德醫師當南市長時抵制市政推動，衍生政治恩怨，是台南人眾所皆知的事，三次正副議長選舉的爭議，大家也都看在眼裡；去年底跑票事件戰火還延燒到總統府，加上英派中評委護航下為三位跑票議員黨紀處分案開脫，所以蔡總統也別怪外界對於蔡郭同框嚴厲檢視。因為這涉及政治道德與理想性格，民進黨風雨走來的建黨路，靠的從來不是縱橫捭闔的取巧，而是理想信念的堅定，蔡總統請您務必理解這個政治錯誤代表的意義。

二○○○年總統選舉三強鼎立，擁有豐厚行政資源的連戰，就因在一次造勢場合，旁邊被看到站了伍澤元之流的爭議人物，透過鏡頭放送到全台灣，對選情產生致命的影響；後期更是出現，選擇連戰就是向下沉淪，政黨輪替才是向上提升的選舉氛圍，這個過程，很多人至今還是記憶猶新。

二○一六年總統選舉，我是台南市黨部的發言人，蔡英文擔任黨主席時，我也曾當過中央黨部發言人，當年那個充滿公平正義的小英，是很令大家懷念、給予過大力支持的新希望，至今我對蔡總統的敬重依舊沒變，只不過，看著蔡總統被周圍負面人事拖累，有著無限感慨。

支持者看待蔡賴之爭，有比初選勝敗更重要的事，那就是理想的堅持。相信只要秉持「不與惡為伍」、「乾淨贏得選舉」原則，蔡英文不論選舉成敗，都會留下光彩的名聲。但如果為選舉淪喪立場，即使再代表民進黨參選，也難以再喚回廣大群眾昔日那股熱情。

（作者為民進黨台南市議員）

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