自由廣場》「軟硬」都不行，華為快沒招了

◎ 李納德

每天到竹科園區的路上習慣收聽電台，一名女主持人一旦觸及兩岸議題，就會開始跳針。最近美國對中國華為公司祭出管制令，這在科技圈內炸了鍋，經過討論總結出重點就是，華為此番可謂九死一生，該主持人卻持續以假邏輯、空虛比喻和口號，灌輸聽眾錯誤觀念，讓我在上班途中頻翻白眼。我在科技業前線打拚，願意就個人專業提出觀點，希望讀者不要誤判形勢，造成經濟損失及精神崩潰。

華為去年電信設備銷量全球第一，手機銷量全球第二，擁有龐大驚人的製造能量，台灣企業在商言商，當然希望能提供服務，打進華為供應鏈，分食這塊大餅，以提升企業營收利潤。然而，製造整合能力固然是科技產業的一部分，但其精髓卻是創新思維的實踐執行，應就「創新思維」與「實踐執行」這兩點，分析美國對華為的禁令是否有效。

就中國大環境來說，創新思維可說是先天不足，中共官媒《環球時報》總編胡錫進就自承，以中國的思想環境，很難培養創新思維；中國國家主席習近平也在中國一家官媒投書提到，中國的創新能力並不強。話雖如此，透過撒幣還是可以吸引各路人馬貢獻智慧，彌補先天不足。比較棘手的反而是第二點：實踐執行。因為按照中斷華為服務的美國企業名單來看，美國已將路給堵死。

美國發展科技其來已久，套句中國人說的，美國的「科技底蘊」源遠流長，人家可是下過苦功，一點一滴累積下來的，這些方法、經驗及工具，都一一申請專利，成立公司，透過法律保護，在美國境內發展出完整健全的生態系。而世界各國見證美國成功，紛紛向美國企業提供優渥條件，爭取在本國佈建科技產業。在這種情況之下，一旦美國人抽手，將方法、經驗、工具全部撤離，未來的路可說是一籌莫展、寸步難行。

高通不提供晶片給華為，其實不是大事，華為可以通過轉單或是靠自行研發晶片的子公司海思勉強過關。令筆者驚訝的是，包含軟體（如Google）、CPU（如ARM）、EDA tool（如新思或益華）以及FPGA（如賽靈思）公司都進入管制名單，那可真謂是大條了。因為這意謂著海思必須自行開發CPU或另找CPU IP來源，若開發的電路無法模擬（或受限制的模擬）、無法驗證（或受限制的驗證）、無法保證晶片功能正確，對海思而言，就等於被判了死刑。

試想，花上億元投片然後回來變成裝飾品，再大的公司能耐受得了幾回？即便不惜一切代價做出一顆功能正常的晶片，最後還有OS系統擋著，要知道，安卓雖然是開源系統，但整個市場生態圈是繞著Google收費服務運行的，若華為為了因應禁令而做一個中國版的安卓系統，那麼就注定無法進入全球市場了。而華為有對應機制嗎？有的，人家可是一哥呢，但總歸一個字就是撐，以拖待變。然而這招幾乎全天下人都知道了，美國大哥不可能不知道，美國還有招嗎？老實說還一堆呢！

（作者服務於竹科公司）

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