自由廣場》（北社評論）制憲的前景與困境

◎ 葉賽鶯

正名、制憲與入聯，是本土社團與政黨的共同目標。就正名而言，本土社團幾乎都冠名台灣，國人出國也都自稱來自台灣；就入聯而言，陳水扁前總統在任後期曾以台灣名義申請入聯，民間也持續推動入聯工作。唯獨制憲一事，民進黨雖曾提出新憲草案，惟未成立專責推動單位，而本土社團截至目前至少提出七個制憲版本，可惜還未整合力量，積極推動。

所幸今年一月，辜寬敏先生捐助成立「財團法人台灣制憲基金會」，邀集多位法政菁英，著手推動制憲，並獲得前行政院長賴清德及不少在野黨和民間社團的響應。基金會成立後，積極在各地推動制憲會議及活動，希能盡早擁有一部合身合時合地的台灣新憲。台灣北社也在三月成立「制憲推展小組」，四月間，小組召集人陳輝雄常務監事即已整理民間六個版本的台灣憲法草案對照表供參。以上種種，讓人感受到制憲行動已經向前邁進一大步，整合版新憲重要內容或能早日達成共識，並獲民眾支持。

不過問題在於，即使持肯定態度的賴前院長也不否認，目前制憲有國家認同等難點，國內大中國思維的反對者完全否定台灣制憲的必要性。持平而言，根本問題在於是否能讓多數台灣人感受需要一部優於「中華民國憲法」的新憲，而其可能遭遇的困境何在，試分析如下：

困境一，制定於中國而施行於台灣的現行憲法已經超過七十年，在台灣增修條文也已運作二十多年，如今總統制或內閣制、五權分立或三權分立、正當法律程序入憲等等重大爭議層出不窮，有人不免置疑：難道不能繼續以修憲替代制憲？

困境二，台灣新憲有哪些重要條文有別於現行憲法並優於現行憲法且能運作無礙？此等重大內容尚未明確呈諸國人面前，提供各方討論，遑論達成共識。

困境三，即使上述困境解決，如何使新憲版本獲得多數人民支持，仍是制憲成敗的關鍵所在。

事在人為，亟盼制憲基金會面對困境，勇於突破，並廣納眾論，結合正面力量，扎根基層推展制憲理念，掀起當年「牽手護台灣」的風潮，一旦多數民眾體認新憲的優越性及必要性，則制憲期程必將早日到來。

（作者現任台灣北社監事）

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